西方社會有個很荒謬的觀點：美國做甚麼都是對的，中國做甚麼都是錯的。日前有西方傳媒報道，中國政府「悄悄」發布新的採購指導方針，對數百種產品的採購設定新的國產化目標，最多達到100%，因此，西方傳媒批評中國違反了世界貿易組織和中美貿易協議。其實，早在特朗普時代，美國政府就不斷強調「美國製造」，限制聯邦部門使用中國產品。拜登政府上任後也隨即簽署行政命令，推出總規模達4,000億美元的「買美國貨」計劃，最近更修訂計劃，進一步提高採購美國產品的比重。

為甚麼美國政府可以國產化，中國政府不可以國產化？西方傳媒厚此薄彼，是何邏輯？實際上，美國遏華政策走火入魔，全面脫鈎是遲早的事，中國未雨綢繆，築牆自保，乃理所當然，天經地義，西方傳媒本末倒置，說三道四，不僅是雙重標準，而且是賊喊捉賊。

你不仁，我不義，既然中美關係不可能回到過去，再談甚麼貿易協議已毫無意義，雙方只能各自修行，美國推行國產化，中國自然也必須國產化。須知中國擁有世界最完整的產業鏈，只要下決心解決「卡脖子」的技術問題，國產化根本沒有難度。反而美國製造業早就空洞化，許多產品都要依賴外國尤其是中國進口，國產化談何容易。貿易戰打了這麼多年，美國對華貿易逆差不減反增，已足以說明一切。

正常國際貿易關係應是互通有無，互惠互利，偏偏美國自私自利，既想獨贏，還想遏制中國發展，因此搞得天下大亂，害人不成反害己。說到底，中國實現國產化，正是美國逼出來的結果，西方傳媒不指摘美國破壞國際規則，反而批評中國違反貿易協議，正是赤裸裸的強盜邏輯。