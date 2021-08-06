香港風雨飄搖，實在需要好消息振奮人心，曾經被人看扁的香港運動員，在今次奧運舉行之前，外界沒有抱太大期望，只希望健兒盡力發揮所長，奧運難得可以在疫境下舉行，在這舞台上留下美好一頁。

然而港隊將士用命，喜訊一再傳來，得到的佳績喜出望外，恭賀香港隊又再獲得一面奧運獎牌，在女子乒乓球團體賽力挫德國，奪得銅牌，這是歷史上首次香港女子及團體乒乓球奧運獎牌，今屆港隊表現出色，盡破紀錄，至今獲得一金兩銀兩銅的佳績，前所未見，市民都為之鼓舞，街頭巷尾都熱烈討論分享奧運消息，凝聚社會的力量，大家都有目共睹，香港人都對這地方有感情，怎會想破壞建設百年的基業，不要把小撮人的行為算在大部分人頭上，更不要令廣大市民受懲罰。有些極端政客，無論甚麼顏色，出發點只是想政治抽水，就是這些人令香港撕裂得更嚴重。

曾經有前高官政要說體育沒有經濟貢獻，惹來非議，後來悄悄地轉軚。有些價值不能以短線的金錢回報來衡量，要令香港人團結，就算給多多錢都未必可以買到，奧運金牌不能用錢買到，帶來的鼓舞作用亦非金錢可以衡量。如果錢可以買到獎牌，內地通街富二代都已經金牌滿身了。

長遠角度去看一個城市的成功，要多方面發展才可平衡，過分偏向某範圍發展，容易出現問題，做人也要有多方面的功能，才可以屹立不倒。時代淘汰了不少行業，如果轉型不成，隨時會被邊緣化。香港現在正面對這危機，炒股炒樓塘水滾塘魚，競爭力自然不及其他地方。體育其實亦都可以是一種產業，正如醫療亦是大有商機，機會一瞬即逝，既要把握，也要有眼光去開拓，庸才誤港，實在太多例子了。