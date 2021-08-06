總有些人身在福中不知福，當擁有時，以為理所當然，不會感恩，不會珍惜，也不願承擔，當有朝一日，被剝奪權利，他們才恍然大悟，到時就後悔莫及了！

筆者所講的是那些在香港一直以來享受行業自管，高度自治的專業團體，而筆者是來自於法律專業，享受過專業地位的好處。在港英年代，專業人士不單止在市民心目中擁有特殊地位，事實上亦是。他們是協助政府鞏固管治權力的夥伴，有時更是保駕護航團隊。相反，政府也需要專業中介去協助施政，若得不到民眾的支持，效果就會事倍功半。但當英國人離開這個殖民地之前，他們不忘大肆放權，還把以往守則一一鬆綁，為鞏固管治權力的護駕團隊埋下計時炸彈，培養一批專門與政府作對的打手，分布在社會不同階層。

港英政府結束前將《法律執業者條例》修訂，目的是打砸律師向來享受的收入保障，從那刻開始，整個行業起了劇變。固有的收入保障模式消失了，律師為了生存，全力催谷訴訟業務來彌補房地產買賣收費的損失。而反對派就挑動社會矛盾，誘惑市民申請法援，頻頻濫用司法覆核程序，從中奪利。

受到外部勢力的干預下，香港社會生態變得混亂，教育制度被蠶食，新生代青年受到思想荼毒，帶着傲慢與偏見，更漠視國情，仇恨中央政府，莫名地接受了分離主義，還愈見濃厚。他們忘記自己的民族，甘願接受洋人鬼子的所謂西方民主價值觀，粗暴的將捍衞人權法治演變成為港獨的鬥爭路線。

繼兩年前的大律師公會，去年的會計師公會先後深黃化，充斥着反政府的心態，淡化專業而偏重於政治。今個月香港律師會理事會改選，情況嚴峻，可謂岌岌可危，一旦讓那些自稱「開明派」，其實是深黃或反政府的政棍佔據律師會理事會的話，後果堪憂！特區政府，甚至乎中央肯定不會坐視不理。

平情而論，在西方國家當中，也將專業組織過去行業自管的權力逐步解除，且看英國會計師和律師行業，都分別成立獨立的監察組織，將行業操守和運作予以管制。因此，現在大部分香港專業團體仍能享有高度的行業自管權利，若不好好珍惜，仍刻意重投反中亂港的陣線，與政府處處對着幹的話，教協所走上的不歸路就是他們的前車，到時候要回頭也太遲了！