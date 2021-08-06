沒有規矩，不成方圓。在反中亂港集團搞風搞雨下，香港儼然一個無規無矩之地，一班黃絲暴徒連坐監都聲氣多多，當正自己住酒店一般。繼漢奸黎等人投訴監獄無冷氣、伙食差後，長毛又投訴坐監不准男犯留長髮違反人權和性別歧視，入稟提司法覆核獲判勝訴。可能食髓知味，涉無牌管有槍械、被還押在羅湖懲教所的本土民主前線成員鍾雪瑩有樣學樣，透過律師入稟高院申請司法覆核，挑戰女犯不分季節均須穿長褲的懲教署規則，堪稱沒完沒了，煩不勝煩。

鍾小姐指近日天氣炎熱，但懲教署拒絕她穿短褲的申請，令她長出熱痱，認為該規則違反《基本法》及《人權法》且屬性別歧視，要求法庭推翻該規則。我的天呀！這班「大帝」連坐監都坐得招積過人，投訴這、投訴那，將監獄變酒店就更好。以此路進，男性在公眾地方可以赤裸上身，女性為求平等是否也應該提司法覆核，讓姊妹們解放上身？又或者要求男學生上學必須穿校裙，跟女學生睇齊，對嗎？

男女生理構造大不同，要求所有事情平等，根本不切實際。何況坐監是懲罰而非享受，懲教署管理監獄必須要有法則，否則不僅不成規矩，直情會變成無王管。過去也有富豪、高官、名人坐監，這些人歎慣威慣，卻不見他們對監獄生活有甚麼投訴，獨獨是這班政客諸多聲氣，是否合情合理，大家心中有數。

由此又要再提法援署，要是今次司法覆核又是申請法援提出，便再次反映該署胡批濫助絕非虛言。實在不明白，該署一而再、再而三為這幫人告政府，到底所為何來？這已超出為欠缺經濟能力的市民提供法律援助的宗旨，而是係又告、唔係又告，許多官司根本不必要，該署絕對是助紂為虐。