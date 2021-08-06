發表出去的文章，就猶如海中魚兒產下的子女，牠們自有一條生命軌迹，不必再由你看顧。所以，本欄的文章刊出後，即使在網上論壇有人討論，我從不主動去看，是褒是貶，近乎一無所知。日前，筆者的一位前助手卻刻意跟我開玩笑，找來一幅網上「黃絲」討論區的截圖，向我提出警告。

原來黃絲們說要以7月30日，本欄發表一篇題為「政策不宜說改就改」的文章為罪證，向國安公署檢舉筆者妄議大政，危害國家安全。上文的內容，是以中央突然下令打壓補習行業為例，指出國家政策的改變理應循序漸進，不宜動輒採用「震盪療法」，否則容易使投資者寒心。黃絲中有愛起哄鬧事者，便以此為由，說筆者或干犯了國安法。

說實話，如果共產黨果真如黃絲所言般專制，老百姓就連向中央提一些善意的建議也不行，我也會認同他們的看法，香港委實不宜久留。但事實上，阿爺對香港言論自由的約束，從來都不是如想像般嚴謹，批評中央的意見，一直是容許的。

7月30日的文章未免太小兒科了吧。筆者早已說過，回歸之後，我曾對北京就「六四風波」的取態提出過不同看法，更就此事跟建制派一位大老打過筆仗，批評他的保守態度。老人家非但沒有憑他的權勢打壓我，更將我批駁他的文章收錄在文集，文集的扉頁，還得到時任的總理親自題字祝賀。以此觀之，誰說阿爺容不得異見。

其實，中央對香港言論自由的尺度十分寬鬆，除非你煽動別人去衝擊京港政府，否則大可以自由地說你想說的。通過《港區國安法》後，身邊部分朋友倉皇出走，我常打趣地跟他們說，看我這個妄議大政的人仍能活得好好的，你們又怕甚麼？