本港接近60日嘅新冠零本地個案「斷纜」。澳門防疫失守，內地疫情反覆，內地由7月20日至8月3日，錄得逾480宗確診個案。港府宣布尋日凌晨起暫停廣東省以外地區嘅「回港易」計劃，係繼暫停澳門「回港易」安排後再次收緊措施。

由於澳門一家4口確診感染傳染力高嘅Delta變種病毒，澳門不敢怠慢，連續出招防堵，以迅雷不及掩耳之勢宣布即時預防狀態，要求全民檢測及收緊出入境限制後，接着加碼宣布關閉電影院、卡拉OK場所、酒吧等娛樂場所，賭場則照開。

Delta變種病毒不但傳染力驚人，且似乎有能力衝破疫苗嘅防線。呢，美國疾控及預防中心不久前發表嘅報告，直頭指變種病毒嘅傳染性有如水痘，每一個受感染者可以再傳染8至9人，最令人不安嘅係，報告指即使已完成疫苗接種，感染後體內病毒數量與未接種者無異，咁即係話接種咗疫苗，同樣可把病毒傳染給他人，並視Delta為「新病毒」！

澳門失守，一水之隔嘅香港，面對Delta病毒自亦不能稍怠慢，今趟澳門嘅確診個案由發病至確診長達逾一星期，期間有逾千港人從澳門返港，料大部分人使用「回港易」來港，事前不用做病毒檢測，抵港後豁免檢疫。

老朽之前常指本港防疫係「牛棚困貓」，是以經常走漏；今次總算「醒少少」，尋日凌晨起除廣東省外，從其他地區返港嘅港人，暫不能通過「回港易」返港，已預約者也不獲豁免，必須家居檢疫14天，另須在抵港第3、7、12、16和19天強制檢測，已打疫苗亦不能縮短檢疫。面對變種病毒嘅神出鬼沒，防疫從嚴，否則一有閃失，喺社區傳播，咁就大件事！食衞局局長陳肇始千祈咪打瞌睡！