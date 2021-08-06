撇除日前發現的一宗懷疑「復陽」、最終列為源頭不明新增確診的個案，香港本已有超過一個月本地「清零」，有望與廣東省及澳門恢復免檢通關，豈料又輪到對方出現傳染力特強的Delta變種病毒疫情，不但令通關計劃再次押後，為身處內地及澳門港人而設的「回港易」措施亦須局部叫停。

內地新一波疫情懷疑經南京機場傳入，短短半個月已擴散全國十多個省，至今導致逾300人感染，多個城鎮鄉縣實施封閉管理。澳門的感染個案亦懷疑源自南京群組，澳門政府急推局部封城與全民檢測，以防疫情擴散。

內地的防疫措施已幾乎是全球最嚴，澳門更被喻為防疫典範，但仍敵不過變種病毒而失守。近日在南韓更驗出據報傳染力更高的Delta+新型變種病毒，反映新冠疫情確實防不勝防。

疫情一度緩和的英國和美國，最近亦因變種病毒肆虐而令確診回升，但兩國決定維持相對寬鬆的防疫措施，主因是其接種疫苗比率較高。已打針的民眾即使染疫，其病情亦遠比沒有接種者輕微，大部分毋須住院，在家休息一段時間便痊愈，未有出現之前大量病人逼爆醫院，癱瘓醫療系統的情況。

不少專家估計，新冠疫情會像流行性感冒般，在好一段時間與人類共存，難以「斷尾」，應對方法是提高疫苗接種率，減輕一旦爆疫對人命、經濟、醫療體系，以及日常生活的影響。

隨着港府加強宣傳推動、商界推出更多優惠獎賞，本港已有近340萬人、即接近一半適齡人口接種了最少一劑疫苗。惟社會上還是有些人，包括一些「死硬派」，因政治理由、誤信謠言或其他原因而堅拒打針，要達致專家建議的七成以上接種率並不容易。政府日前推出「加辣」措施「谷計」，包括強制全體公務員、醫護、學校及院舍員工接種，否則便要自費檢測，實屬有理和必要。

首先，作為公務員，以身作則實屬理所當然，尤其政府已給予疫苗假期、上門接種等種種便利，除非確實存在個人健康問題，否則應無推搪理由。

對於醫護、教師及院舍人員，其照顧對象往往因病患或年齡理由而無法打針，他們作為照顧者，盡快接種疫苗保護自己，保護他人，實為職責所在。尤其是中小學教職員，透過提高接種率落實全面復課，對年幼學生的學習及身心發展極為重要。

筆者認為，政府應胡蘿蔔與棒子並用，對配合接種的市民及企業提供更多便利，對無理拒絕合作者施加更多限制，例如進入某些場所、其營業範圍和時間等。對於有人質疑相關做法涉歧視及侵犯人權，事實是最「講」人權自由的歐美多國，正計劃以立法方式強制部分民眾打針，又推出不同形式的「疫苗護照」、「疫苗通行證」等「歧視性」措施。希望港府勿遇難避事，必須果斷行事，將疫情對經濟和民生的影響減至最低。