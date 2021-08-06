產評：華藉中概股收割　美失預算徒折兵

中美金融角力，坐擁美元霸權的美國理應佔上風，尤其聯儲局「大撒幣」將赤字貨幣化，完全不用顧忌，反正全世界都需要美元，太平時流竄炒作，市場有難時，游資就萬劍歸宗「回美」，以致非美地區跌勢更急，一舉收割全球，去年3至4月疫情大流行時就是鐵證，放水始作俑者竟可坐享兩家茶禮。

有了去年如斯荒謬的經驗，中國今次以其人之道還治其人之身，藉着加強堵截熱錢過度流入、產業監管及重構中概股境外上市新秩序，主動推動與美金融脫鈎，雖觸發中概股大洗倉，但其實最受傷的是美國養老基金，料損失逾3萬億元，可謂成功打響金融戰第一槍！

回看去年11月，美國前總統特朗普簽署行政命令，禁止聯邦退休基金投資中國軍方持有及控制的中企，惟華爾街當作耳邊風，投資中概股的熱度有增無減，皆因在超低息環境下，這些基金為爭取較佳回報，必要積極參與能提供較高息率的中國資產。當中，規模達3,600億美元的美國最大公共養老基金──加州公務員退休基金最為積極。

該些基金大安旨意，是認定無政府會樂見大跌市衝擊經濟，詎料滴滴在美上市的風波引發中概股監管風暴，單是7月，市值就蒸發逾4,000億美元之巨，連有份為特朗普出謀獻策的白宮前顧問納瓦羅也承認，中概股暴瀉令美國退休基金成為最大輸家，更指中國是意圖藉「開鍘」中概股，從美國手中奪走4萬億美元資本。可見今次中國開這一槍，美國政商界全失預算，真的覺痛！歸根究柢，是美國的所謂資本主義思維，不會料到中國會主動加快金融脫鈎。過去只有美元去留可以主導全球周期潮汐波動，從而對世界各國剪羊毛，如今竟然被中國犧牲帳面富貴而先過一戙，一定程度反映固有思維過時了。

誠然，今次中概股暴跌，絕非單純中國內部產業整頓又或是股市板塊調整這般簡單，而是中美之間的金融實力比併，說明如今能令全球金融市場風雲色變的不只美國，中國要是全面推動金融脫鈎，華爾街以至整個美國資本界的利益都會蒙受巨損。眼見中概股洗倉並未有引發中國金融系統性風險，中港經濟基本面保持穩定，經歷整頓後的中國科技業將更具競爭力。故經此一役，說不定反可增強投資中國資產的信心。

如是者，美國欲再行使美元霸權來收割全球不再十拿九穩，接下來一旦美股泡沫爆破，更會加快全球「去美元化」。投資者必須看通局勢，別以為美股欣欣向榮就是大贏家，等着瞧吧！