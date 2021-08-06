功夫茶：悼念孤狼被禁足　學生迷途師有責

香港大學呢所百年老店近年風雨不斷，醜聞不絕。這所培養出孫中山及張愛玲嘅名校，同時亦培養不少本港醫、政、工、商界名人；如今卻不務正業，校園連一張安靜嘅書桌也容不下，政治凌駕學術，一所有「亞洲長春藤」之稱嘅港大搞成咁，都咪話唔痛心！

呢，港大近排最矚目嘅大事件，無過於港大學生會評議會喺上月初通過動議，對一宗孤狼式恐襲案嘅疑兇表示「深切哀悼」。有關言論疑涉違反國安法，評議會事後知闖禍急撤回議案，學生會幹事會辭職並向同學致歉。可惜吖，好多事並非道歉就能了事。

鑑於事態嚴重，港大成立專責小組，考慮到學生有關行為有可能觸犯法律並正受警方調查，而若容許涉事嘅評議會成員繼續喺港大校園活動，對港大構成嚴重法律風險，亦對校內人員，甚至港大聲譽產生不良影響。是以校委會決定所有參與港大學生會評議會上月7日會議嘅學生，均被禁止進入港大校園範圍及使用港大設施和服務，直至另行通告。港大管理層果斷決定，反映有決心重拾「明德格物」校風，繼不久之前與學生會割席，收回其辦事處，今次對有關學生作出暫時「停學」嘅懲罰！無疑明確話畀學生知，再不知收斂而喺大學搞風搞雨，必要付出沉重代價！

港大呢所百年老店近幾年不斷沉淪，學生迷途走向偏激，不知大學係研究高深學問之所而傾向搞事，多得一班披着「學術自由」外衣嘅法律學者不問是非黑白多方縱容，呢，港大法律學院首席講師張達明尋日喺電台又扮晒「慈母」，話對校方決定感到難過，並通知校方辭任校委會委員一職。阿哥，真要「明志」支持犯錯學生，好心就早走早着，正如有議員話齋不妨辭去首席講師一職，咁就夠guts喇！更「達明」自己對大學「越權」處罰學生最大實際支持和無聲抗議，此身教幾時都勝過廢噏！

咁又係噃！張達明身為法律學院首席講師，其言論對學生具有權威性，卻以為學生既已道歉便不應直接處分，並指校方似有越權嫌疑。喂，難怪議員斥其為做錯事學生壯膽，令學生錯上加錯走上歪路！港大校風敗壞有迹可尋，人稱「戴妖」嘅港大法律系前副教授戴耀廷係違法佔中禍首，其「違法達義」荼毒一整代年輕人，遺害至今！

大學生已經係成年人，都應該明白有啲事做錯咗並非一句道歉就可以當冇事發生。一時衝動強姦咗人、霎時火遮眼殺咗人，你估道歉就無刑責咩？「教不嚴，師之惰」，依家校委會執正來做，一如治亂世用重典，要重振港大學術聲譽，張達明之流又豈能再扮慈母上身？廉價嘅「難過」只會毀人不倦嘅咋！