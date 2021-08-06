神州觀察：性侵罪犯獲輕縱　如何保護受害人

中國刑法規定，任何違背被害人意願，採用暴力、威脅、傷害或其他手段強迫被害人發生性行為，皆構成強姦罪；若受害人屬未成年，刑罰更須加重。早前湖北咸寧一名時齡14歲少女遭人非法禁錮，逼迫賣淫，當地某建築公司股東因生意不順，想要透過「處女轉運」，並在完全知情下向中介支付8,000多元嫖資，強行與之發生性行為，結果警方事後僅將其行政拘留15天了事，叫人意想不到。

經受害者家人多次向警方舉報和出示證據，此人才被刑事拘留，當地檢方近日也已依強姦罪起訴追究。人們不禁要問，警方在對未成年少女遭受不法性侵害問題上為何如此寬仁大度？難道警方只知任何同未滿14歲女性發生性行為，鐵定屬強姦，滿14歲就不識分辨了，就可以酌情處理了？其實本案毫不複雜，況且當局很早就要求執法機關需在該類問題上積極進取，切實加強保護未成年受害人的力度，怎知到頭來還得要受害方不斷苦求。

本案其他一些判決亦令受害者家人不滿，譬如經查實，案件背後存在一個分工清晰的犯罪團夥，有人負責招嫖、有人負責尋找未成年少女、有人負責說服工作等，且又涉及未成年朋黨犯案；結果案中兩名中介只被以介紹賣淫罪分別判囚一年多刑期，朋黨則尚未獲刑，都令輿論難以信服。最高法於去年底又給出新指引，要求對涉及性侵害、強姦未成年人犯罪加重判罰，不得判處緩刑、假釋，從嚴控制減刑等，一些地方豈可陽奉陰違？

事實上，類似有意放生行為過往亦不鮮少，像四川成都早前就有企業老闆以威逼利誘等手段，8度性侵、強姦一名14歲少女，並能於警方立案調查時取保候審，跑去西藏遊玩，結果令受害人不堪刺激跳樓自殺。更有地方對性侵害幼女犯罪從輕發落，譬如湖南邵陽有男子猥褻9歲幼女，最終不過判囚兩年半；福建泉州有男子強姦5歲女童，卻因「認罪從寬」僅判囚4年半；以至廣西欽州及貴州安順殘忍姦殺10歲女童及15歲少女的兩案案犯，一度被從死刑改為死緩，或僅判死緩，都曾引發巨大輿論爭議。

內地早年還有一條飽受非議的「嫖宿幼女罪」，被批評是將受害幼女定義成賣淫的「雛妓」，強姦犯也就轉化成「嫖客」，等於實際承認了幼女具有「表達性同意」的能力，更被指是因應彼時內地官商界屢爆「買處改運」案件而「度身訂造」，終在輿論壓力下遭廢除。又需看到，在追求法治進步的當下，甚至早有聲音認為刑法中關於14歲的「性同意」年齡已然太低，至少需提升至16歲，以更好地保護未成年人，豈是沒有道理。