正論：港隊屢創佳績　體育值得支持

場上一分鐘，場外十年功。港隊運動員在今屆東京奧運大放異彩，繼張家朗在男子劍擊奪金、何詩蓓兩度在游泳項目奪銀後，杜凱琹、李皓晴和蘇慧音3位乒乓女將同樣交出亮麗成績，在女子團體銅牌戰上反勝德國，首次踏上乒乓女團頒獎台；更令人驚喜的是，空手道女將劉慕裳在個人形銅牌戰勝出，創造歷史。香港經歷一日雙響「大奇迹日」，全城同歡，可喜可賀！

值得一提的是，乒乓女團教練李靜此仗成功變陣，先讓杜凱琹與李皓晴打頭陣，儘管首仗雙打僅負，但隨後連贏3場單打，特別是首戰奧運的蘇慧音表現搶鏡，取得關鍵兩場，最終以總成績3比1贏了德國。同樣令人振奮的有，空手道女將劉慕裳以小組次名打入個人形銅牌戰，擊敗土耳其對手，為本港空手道運動取得零的突破。港隊至今共取得一金二銀二銅的歷史性佳績，可謂大豐收，香港人與有榮焉。至於「牛下女車神」李慧詩雖然無緣躋身場地單車決賽，但在排名賽最終以第8名完成賽事，盡了力已是有交代。

捷報一浪接一浪，不僅再次印證了香港運動員不是垃圾，同時印證了體育運動有激勵和團結人心的作用。昨日有不少市民特地到有直播的商場觀戰和打氣，包括杜凱琹的父母，親身見證香港運動員創出佳績，部分人更激動得眼泛淚光。的確，奧運作為體育界的最高殿堂，運動員無不希望能親身站上頒獎台感受光榮，每面獎牌背後都是運動員的汗和淚。香港運動員奪獎更是難能可貴，皆因誰都知道，在香港全身投入運動殊不簡單，許多時是顧得了訓練，顧不了生活；顧得了比賽，顧不了前途。別說無法望內地「舉國體制」之項背，就連要保住精英運動員的資格也不容易，箇中辛酸不足為外人道。

最老土的是，每有香港運動員奪取佳績，港府高官都會第一時間跳出來沾光，說一堆冠冕堂皇的話，這種「4年一熱」的場面司空見慣，可惜每次都是口惠而實不至，一陣風過後便打回原形。君不見，港府十多年前已聲稱要朝普及化、精英化和盛事化3個方向發展體育，但僅一個室內單車場就拖了十多年才建成；而啟德體育園區至今仍是爛地一塊，更是令人慘不忍睹，前朝高官甚至揚言體育沒有經濟貢獻，欲收回園區起樓，凡此種種，不勝枚舉。港府對推動體育發展到底有多大誠意，由此已可見一斑。

正如業界指出，港府如果有心培育運動員，必須先改變只着重金融和地產的價值觀，並要解決最實際的「開飯」問題，讓運動員無後顧之憂。外國會為精英運動員提供大學入場券，讓他們專心發展體育事業，高呼要借鏡外國經驗的港府可會做得到？何況香港至今沒有一個專責部門統籌體育發展，政出多門的結果自然是事倍功半，普及化、精英化和盛事化也就無從談起。但願港隊在今屆奧運創下歷史佳績後，能敲醒高官急功近利的神經，好好為體育發展作出長遠規劃。