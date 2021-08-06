世界視線：大英帝國落西山　挑釁中俄刷存在

英國海軍曾被譽為海上霸主，但世事變幻，如今的英國已沒有海洋帝國的實力，但英國人還有一顆不合時宜的霸主心。近日，英國皇家海軍派出伊利沙伯女王號航空母艦戰鬥群到印太航行，一度惹來中國會否開炮轟走這不速之客的揣測。幸好硝煙未起，英艦只是沿呂宋海峽開到西太平洋，避過一場可大可小的南海爭端。6月才在黑海挑釁俄羅斯、8月又在南海圖惹惱中國，英國人刻意挑事，到底打甚麼算盤呢？

跨越半個地球來南海，動靜不可謂不大，正如英國公布的資料，這個航母戰鬥群在印太巡航的規模，是英國30年來最大的一次。雖然英國表面聲稱是來與日本進行軍事演習，但人人都知道英國是為美國當爛頭蟀，挑釁中、俄。

伊利沙伯女王號是英國最先進的航母，這個航母戰鬥群編制士兵超過3,000人，據報道，戰鬥群的艦隻除伊利沙伯女王號外，另有9艘護衞艦、32架戰鬥機，當中有10架據指屬美國的F-35B艦載機，外加一艘潛艦。也就是說，伊利沙伯女王號戰鬥群共有逾10艘艦艇，這次航行擺明要嚇嚇旱鴨子國家。

只是，中國沒怕過！日前在國防部例行記者會上，新聞發言人吳謙便直斥英國不遠萬里派軍艦來南海，目的只是刷「存在感」，中國會採取一切必要手段，堅決有效應對。

中國的強勢，與約兩個月前的俄羅斯很相似，還記得本欄曾談過英軍一艘驅逐艦6月在黑海的驚心遭遇嗎？俄軍據報曾發炮驅趕。這次，另一主角換成中國，英軍還是討不了好，又一次幾乎擦槍走火。

英軍到處撩是鬥非，卻反遭教訓，英國海軍實在丟人丟到了太平洋。其實，英國政界不是沒有頭腦清醒的人，保守黨國會議員埃爾伍德近日便感慨：「中國不會退縮，我們中的許多人都不了解中國……軍事上，它可能會比美國更強大，而我們（英國及盟友）卻沒有類似的計劃」。

英國政府對國內或西方世界的清醒言論一向持懶理態度，這一次也不例外，英國海軍老遠地跑來西太平洋，聲稱要與日本聯合演習，實則是為軍費而拉票，軍隊還要刷存在感，怪可憐的。