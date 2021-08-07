世界視線：美國援菲有回報　疫苗外交露原形

來說是非者，便是是非人。美國一再指摘中國搞「疫苗外交」，但其實自己卻正積極地幹着同一件事。菲律賓傳媒報道，美國向該國捐贈新冠肺炎疫苗，令兩國之間的防務聯盟協定得以恢復。菲律賓總統杜特爾特亦承認，他決定恢復《美菲軍隊互訪協定》（VFA），正是出於「對美國向菲律賓捐贈疫苗的感謝」。

杜特爾特是在上周與到訪的美國國防部長奧斯汀舉行會晤後，決定取消此前終止《美菲軍隊互訪協定》的決定。該協定對美軍在菲律賓的輪換駐紮作出規範，惟年前杜特爾特的盟友、參議員羅薩因參與杜氏的「反毒品戰爭」，被美方吊銷簽證，杜氏遂於去年宣布終止協定。今年較早前，杜特爾特曾公開呼籲美國如想延長協定，得「付錢給菲律賓」，如今美國為菲律賓提供300萬劑莫德納疫苗，杜特爾特果然說到做到，恢復協議。

美國向菲律賓捐贈疫苗，只是全球「疫苗外交」布局的其中一個組成部分。今年6月，美國總統拜登宣布向93個中低收入國家捐贈5億劑疫苗。白宮印太事務協調官坎貝爾日前亦表示，東南亞是亞洲的心臟，足以決定美國外交的成敗，明言要維持美國在該區的影響力，「疫苗外交」正是其中一個途徑。

各國交流互惠互利，本來無可厚非，總不成都像美國對付中國那樣，威逼利誘其他國家選邊站，加入「反中戰隊」。問題是華府只許州官放火，不准百姓點燈，中國向拉美國家提供疫苗援助就是「入侵後院」，自己在亞洲搞「疫苗外交」則是「協助當地人民抗疫」。

至於杜特爾特，有人批評其立場飄忽，時而親中，時而親美，但站在小國的立場，大象打架，小草遭殃，像澳洲那樣義無反顧地親美遠華，下場只有更悲慘。

事實是，只有中國的實力足以挑戰美國的時候，後者才會為了維持霸權而爭取小國支持。早前有傳美國、英國牽頭搞「民主國家版一帶一路」，姑勿論是否可行，但正如「疫苗外交」一樣，如果不是中國走在前頭，如何能倒逼美國跟進「入局」？