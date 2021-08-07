神州觀察：毒地建屋坑業主　責任誰屬寫牆上

重慶市沙坪壩區一個廢棄多年的農藥廠地皮早前被房企投得，用於開發興建住宅樓盤，並成功吸引近1,300戶業主預購，惟遲遲不能收樓，近期更被當地生態環境部門以存在嚴重污染威脅叫停交樓，害得業主們只能選擇解約退款，好不麻煩。而此事的蹺蹊之處更在於，當初表示該處修復治理達標、可以起樓的也是上述部門，人也是他，鬼也是他，如此前後矛盾，折騰業主，責任誰屬已然寫在牆上。

據悉，該農藥廠建成使用已超過半個世紀，並附設大型填埋場，曾用以處理超過400噸廢棄農藥，當中不乏一些劇毒品種，又需考慮到彼時的農藥生產工藝、廢棄物處理等落後水平，此處地皮堪稱一塊不折不扣的毒地。故在農藥廠於十幾年前搬遷後，當地環境部門又花了3年多時間進行修復治理，並清理出十多萬噸污染土壤，之後被當局評定為修復達標；如今樓也建了，業主正待入伙，當局卻說此地仍然有毒，住不得，而且哪年哪月能治理好還說不準，簡直搞笑！

當然，涉事樓盤單位也很下作，售樓時並沒有向業主告知毒地真相，須知道，他們在工程興建期間也已知悉相關污染問題仍然存在，而且後續清出的污染土壤比上次還要多；不消說，樓盤單位此舉就是典型的唯利是圖，在公然欺瞞、坑害消費者。而當局此前宣稱的「修復達標」更屬極不負責之舉，甚至不得不讓人產生過度猜測，便是二者之間存在某些利益輸送關係，有關部門或是在以虛假驗收結果為開發商投標建屋掃除障礙，只是沒料到污染如此難治理，惟有以今日之我打倒昨日之我。

這種現象無疑十分可怕，更加後患無窮。事實上，不光是住宅樓盤，許多工礦企業、基礎設施的開發建設中都出現過各種違規審批、弄虛作假行為，包括一些對人居環境存在重大污染風險及生命安全威脅的垃圾填埋場、焚化廠、化工廠的選址規劃等方面，都被以一個個「癌症村」、一場場奪命災難事故反覆印證過。事實更一再證明，污染容易修復難，譬如有地方河水被採礦場污染，多年投入大量資金治理卻無功而返，騰格里沙漠的數萬噸造紙黑液導致百多畝環境污染，已然集聚十多年；這些礦廠、公司雖然早就關停或遷走，但造成的破壞卻很長久。

曾幾何時，先破壞、後建設之風在不少地方十分盛行，然而多半都是只破壞、不建設，像鎘大米、長三角水域充斥的抗生素、削山毀林建別墅等亂象總是禁而不絕。這當中有的屬官商勾結所致，有的則屬錯誤的政績觀或官僚主義作風、懶政不作為所致，總之不管甚麼原因，最終被坑害的都是百姓，部門行政豈能如此亂來？