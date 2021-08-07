正論：食環防疫懶懶閒　病毒難斷官塞責

食環署向來長踞政府部門投訴榜三甲位置，簡直是臭名遠播，詎料在新冠病毒肆虐下，該署不但沒有知恥近乎勇，甚至繼續將市民健康當兒戲。本報踢爆，每月耗費逾千萬元公帑聘請的食環署街市外判「量溫員」形同虛設，當值公然打瞌睡、玩手機，一旦街市再度爆疫，後果堪憂！

港府為紓緩疫情下的失業情況，在「防疫抗疫基金」預留款項，兩年內為基層創造限時職位。食環署今年一月起增聘逾700名外判服務員，專責在署方轄下街市執行及支援各項防疫工作，包括在街市出入口監察座地式體溫探測儀，以及用手提體溫探測儀為進出的市民量體溫，每月開支達1,008萬元。

很可惜，一項簡單而重要的防疫工作，落在食環署手裏再次變質為「蛇王吞泡油水位」。這樣說絕非無的放矢，本報記者巡視港九新界逾10個食環署街市，赫然發現量溫員完全沒有做好自己份工。例如荃灣楊屋道街市及沙田街市的量溫員坐在椅上打瞌睡，睡至身體歪斜，顧客則自出自入，即使有人發燒亦不會被發現；深水埗北河街街市、土瓜灣街市的量溫員則「機不離手」，只顧做低頭族玩手機；至於西營盤街市未有設置座地式體溫探測儀，只靠人手測量體溫，惟職員只是隨機抽查，導致大量漏網之魚，一旦有人帶有病毒進出街市，隨時引致疫情大爆發。

事實上，去年疫情高峰期，已有超過10個食環署街市爆疫，衍生多個傳播群組，加上本報多次揭發街市老鼠橫行，甚至驚現「群鼠噬豬殼」的驚嚇場面，負責全港環境衞生工作的食環署失職塞責，彰彰明甚。當時該署信誓旦旦會做好防疫及清潔工作補鑊，裝模作樣進行多次深層清潔消毒，惟事實證明，疫情還未過去，食環署已將教訓拋諸腦後。甚至乎，申訴專員都忍無可忍，今年初宣布主動調查食環署執行防治鼠患工作成效，狠批食環署的外判機制漏洞百出，屢屢違規不達標的外判清潔商照樣中標。一次是偶然，兩次是巧合，食環署被輿論狂轟之餘復遭申訴署嚴詞斥責，足見食環署尸位素餐並非外界偏見，被人鬧完又鬧卻完全沒有改進，堪稱恬不知恥。

由防疫不力到滅鼠不力，由滅蚊無方到清潔無方，食環署可謂香港淪為臭港的罪魁禍首。全港18區，無一不是鼠蹤處處，垃圾如山。最近白紋伊蚊數量急升，源頭不明的新冠確診個案乍現，食環署繼續大安旨意，將防疫及清潔服務外判後連監管責任也一併外判，一旦新冠病毒與登革熱雙疫拍門，後果不堪設想。

冰凍三尺，非一日之寒。香港回歸以來競爭力跌跌不休，連環境衞生都烏煙瘴氣，根子正正在於官員施政得過且過，敷衍塞責，食環署只是港府胡混度日的縮影而已。與其任由廢衙門浪費公帑不做事，不如徹底來一次改頭換面，本報早前建議的拆局重組事在必行，尤其是陳肇始掌管的食衞局必須分家。否則繼續胡混下去，全港市民都是輸家。