功夫茶：屢破毒品大案　海關確係神勇

奇兵出奇迹！唔係淨係用於港隊乒乓女團，原來用於香港海關屢破毒品大案一樣啱。呢，海關日前喺元朗進行緝毒行動，搗破一個懷疑大麻種植場，檢獲逾1,000株懷疑大麻植物，共重約465公斤，估計市值約7,000萬元，係海關歷年搗破嘅最大宗種植大麻案，拘捕一名涉案男子，不排除會有更多人被捕。

海關毒品調查課監督表示，涉事獨立屋相當隱蔽，有獨立花園、停車場等，喺單位內檢獲嘅大麻處於不同生長階段，一般人唔知頭唔知路，分分鐘以為係「時時玩賞勤拂試，要做人前好顏色」嘅盆栽添！阿哥，大量太陽燈、通風設施、二氧化碳產生器等，仲有石油氣罐，明顯係用作發電予呢啲設施，以減低單位用電量及執法人員嘅懷疑。之但係，呢啲雕蟲小技點逃得過海關人員嘅法眼吖！過去啲走私水貨無論點巧妙包裝、易容匿藏，一樣畀海關識穿！大麻花有乜可能會睇錯係黐膠花喎！

發言人續稱，一般而言，大麻種植周期約3至4個月，以該單位嘅規模計算，該種植場一年內料可種植約兩噸大麻，市值超過2.7億元。被捕男子報稱無業，又話獨自租住，語無倫次，海關相信大麻種植場背後有不法集團操控。

點講都好，海關勇破呢單大案，點都係做咗一件好事！毒品害人，影響一生！世衞亦表明吸食大麻會上癮，對健康有不同程度嘅損傷，既會產生幻覺，亦會損害腦部功能，導致記憶力衰退，甚至會患上精神病或其他情緒病如抑鬱、焦慮或動機缺乏綜合症等，對年輕一代發育期間影響更深。要言之，吸食大麻，百害無一利！

統計數字顯示，本港今年首季呈報整體吸毒人數為1,729人，較去年同期嘅1,944人下跌約一成；之不過呈報吸食大麻人數不跌反升。嗱！禁毒處指，大麻屬第四類最常被吸食嘅毒品，同時為青少年最常吸食嘅毒品，本港今年首季呈報吸食大麻人數多達250人，較去年同期嘅169人大幅上升48%；21歲以下人士更由67人增至106人，飆升高達58%，情況令人憂慮！

大麻既然係毒品，必然有害！全球多國都不允許將大麻合法化，之不過，早前就有黃衰區議員提倡吸食大麻合法化，呢啲用口放屁嘅言論，極不負責任，確實應該予以嚴厲譴責！嗱！咪話功夫茶唔提醒，種植大麻係嚴重罪行，根據危險藥物條例，種植大麻一經定罪，最高可被判監10年及罰款10萬元，如果販運危險藥物，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。斗膽以身試法者，有神勇海關把關，實捉到你！