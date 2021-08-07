內地兩間官媒日前發表評論文章，將香港教協定性為反中亂港的「政治組織」，這是十分嚴重的「指控」。香港教育局聞之大懼，立刻「切割」，不再承認它是香港教育人員「專業團體」，說明教育局有了一定的「政治敏感性」。

不過，筆者還是懷疑，北京方面應是在文章發表前後和港府打了招呼，讓他們知道教協問題的嚴重性，認識到被定性為「政治組織」的嚴重性。現在看來，教育局馬上「切割」，還說明了教育局和教協原來有那麼深切全面的工作聯繫、業務聯繫，非一般「專業社團」可比。時下教協已被定性為反中亂港的「政治組織」，就算教育局如何不願意，也要立刻斬纜也。

眾所周知，對朝廷而言，無論甚麼時候、甚麼情況下，「政治」都是頭等大事，都是第一位的，遇事都要「講政治」、都要講「政治正確」，要「政治掛帥」，只要一說到是「政治任務」，一切都要「讓路」，拚死也要完成；這是中共打江山、搞建設、搞改革開放，與內外各種敵對勢力作鬥爭，「逢山開路，遇水搭橋」、百折不撓，最終取勝的力量之所在。

中共如此重視「政治」，對被定性為反中亂港的「政治組織」，必然就要打倒而後快。教協被官媒稱為「禍港毒瘤」，也就是政治上必須剷除也。教協之所以被定性為「政治組織」，皆因為它的活動有政治目標，這個目標就是要配合反中亂港勢力、外國勢力「全面奪取香港管治權」，顛覆「一國兩制」。這樣的組織，過去被稱為「反動團體」、「反革命組織」，屬於「敵我矛盾」、「階級敵人」。現在不這樣講了，但「性質」不變，「本質」不變，問題的嚴重性一點兒不減，只是在處理方面會有所不同，因為香港是「一國兩制」，反中亂港的「政治組織」的頑抗也相對有限，不過法律責任是免不了的，何況香港已有《港區國安法》。