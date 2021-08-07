被內地官媒斥為毒瘤、繼而遭教育局割席的教協，日前以會長馮偉華的名義向全體會員發放公開電郵，聲稱「今後將聚焦教育專業和權益的工作，全力做好工會的本業」。與此同時，該會宣布退出職工盟，並成立「中國歷史文化工作組」，推動教師正面認識國情。

唉，早知今日，何必當初。教協這一連串動作無異於不打自招，間接承認以前不務正業，並非聚焦教育專業的工作。事實上，教協立會宗旨之一就是以「社會團體」自居，宣稱要「促進社會的民主、公義和進步」，而所謂的民主、公義和進步，只是自說自話，根據本身政治立場詮釋。但諷刺的是，馮偉華在電郵中一味強調「教育專業團體」，隻字不提「社會團體」，是健忘？還是刻意迴避？

最大的謊言是，教協聲稱一直關心國家民族的發展，反對港獨，沒有煽動學生示威，主張「和平、理性、非暴力」。其實，該會這麼多年從沒有明確表示「反對港獨」，反而經常為港獨張目。至於說沒有煽動學生示威，更是睜眼說瞎話。從反對國民教育，到佔中之亂，再到反修例黑暴，教協都扮演極不光彩的角色，造謠惑眾，推波助瀾，發動罷課，包庇黃師，不僅搞得教育界烏煙瘴氣，而且對社會造成惡劣影響。

臭罌出臭草，單是從教協與支聯會及民陣等反中亂港組織的緊密關係，就知道該會屬於甚麼性質。過去政治掛帥，現在大禍臨頭才強調聚焦教育專業，不亦晚乎？一直以來，教協自恃擁有近10萬會員，人多勢眾，當局無奈其何。殊不知相對於龐大的國家機器，他們根本微不足道，只要中央一出手，任何反中亂港組織都逃不過煌煌國法，別說區區10萬會員，即使人數再多，也只能走向末路。