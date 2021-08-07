聽說香港掀起移民潮，特別是教師行業，不少人對教育前景有悲觀的態度。的確社會有不少問題及矛盾，人各有志，選擇遠走他方，尋找新生活，旁人毋須多說話。不過正如高官都溫馨提示，去到異地要重新適應生活，會比想像中困難，尤其是語言以及文化的差別，再加上自新冠肺炎爆發之後，西方政要卸責，諉過於中國，外國人莫名其妙對華人有歧視，不時傳出暴力事件，移民真的要多考慮一點，就是安全性。

外國紛紛大開中門，招攬香港人，明明是想吸收資金及人才，卻以救世主的姿態出現，實在令人失笑。今次終於輪到老大哥美國，白宮公布向在當地的香港人提供「臨時避風港」，允許他們延長在美國逗留時間，為期18個月，美媒預計大部分在美國的港人都符合資格。據美國公布的備忘錄，總統拜登批評北京單方面在香港推行維護國家安全法，破壞香港享有的權利與自由，美方會繼續採取行動支持香港人云云。又是一貫口脗，醜化別國試圖干預內政。

對於美國的「好意」，真是多謝夾盛惠，如果當地真的是桃源樂土，相信就算沒有所謂避風港計劃，香港大把有錢人，都第一時間移民到美國了。但是移民美國，從來都不是香港人的首選，當地槍械氾濫成災，治安惡劣，種族歧視嚴重，貧富懸殊，而且氣候時冷時熱，不少港人移民到當地之後，都會發現生活難適應，而疫情下仇視華人的新聞，又以美國居多，真的是請都未必去，何況要以落難者的身份投靠美國，不知道尊嚴何在。

這個所謂避風港，波濤洶湧，沉船的機會更加高。香港的維多利亞港，幾經風浪，始終屹立在國際，無論多褪色，爛船都有三斤釘，跳船去美國？請三思！