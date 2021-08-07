自去年中《港區國安法》實施，香港社會已逐漸具備重新出發的條件，由亂及治，有意見認為政府應「適可而止」，不必「剩勇追窮寇」。

最近有意見認為，教協已植根本港近半個世紀，是按《職工會條例》註冊的工會。教協既然已經「跪低」，承諾未來「聚焦教育專業和權益的工作」，把以往涉資助政治的「訴訟及緊急支援基金」用於正途，更稱要推動教師「正面認識中國歷史、國情和文化」、「培養學生的家國情懷」，政府大可放其一馬，「見好就收」，「適可而止」。他們不認同對教協來一個徹底的清算，認為本港現時的撥亂反正「過了火」、大可不必，要給教協多些「寬容」。

惟教協雖然忽然擺出一副「浪子回頭」的姿態，外界卻一直質疑其誠意。據報，2012年，政府計劃在學校推動德育及國民教育科，教協竟聯同「學民思潮」發起反國教遊行，教協更提供交通津貼，煽動誘惑教師學生「罷課集會」。2014年，教協製作大量黃絲帶，交與教師在校內派發，宣傳所謂「佔中」，其後更資助車費，煽動老師帶領學生參加9月26日的非法集會。2016至2017年間，多個「港獨」組織利用學生入校宣傳，教協核心成員多次打着「言論自由」的名義為其開脫，縱容「港獨」荼毒學生。2019年黑暴期間多次發生暴力衝突，教協煽動及引導學界人士加入。教協在同年6月更多次號召業界罷課，罔顧學生權益。上述事件雖只是片鱗半爪，但足見教協流毒甚廣。

教協是「掛羊頭賣狗肉」的政治組織，為非作歹，毒害本港教育、戕害香港學子，如今忽然「放下屠刀，立地成佛」，除了是面對國安法利劍高懸的威懾，迫於形勢，欲逃避罪責，實在無法作出其他解釋。

全面落實《港區國安法》是港府的責任，是社會各界的責任，也是每位市民的共同責任。2014年的違法佔中、2019年的黑暴把本港的軟肋表露無遺，補偏救弊確立的是最高而非最低標準，只有秉承撥亂反正的覺悟，協同推動「一國兩制」的實踐，教協或其他「港獨」與分裂勢力才不能繼續反中亂港，「適可而止」的論調，可以休矣。