姑息只會養奸，最終只會結出惡果。港大最近一反常態，嚴懲違規學生，總算為撥亂反正踏出第一步。港大校委會決定，所有參與港大學生會評議會上月7日會議、通過哀悼刺警孤狼的學生，均被禁止進入港大校園範圍，以及使用大學設施和服務。原因是評議會通過的決議有可能觸犯法律並正受警方調查，容許涉事學生繼續在校園內活動，對大學構成嚴重法律風險，亦對校內人員甚至大學的聲譽產生不良影響，必須即時採取風險管理措施。筆者對此舉腳贊成。

古時候有嚴師出高徒之說，時移世易，現在已沒有這支歌仔唱，反倒是師不師、生不生，學生惡過老師，甚至自視為老闆，認為大學收了學費理應為他們服務。於是乎，這些年各大學亂象叢生，輕則大學生包圍校委會和大學校長，重則到處大肆破壞。黑暴一役，理大、中大皆滿目瘡痍，當中有多少大學生充當暴徒自毀母校，想來自必不少。

昨日因，今日果。正是由佔中開始，大學校長、教職員等是非不分，一再縱容學生違法。中大前校長沈祖堯甚至稱讚佔中學生「為天地立心，為生民立命」，開啟了大學反中亂港之路。至於戴耀廷等掛着法律學者羊頭、賣反中奪權狗肉的所謂學者，直情將大學生洗腦洗得癡癡呆呆，終於將好好的大學校園、好好的香港搞得五勞七傷。

港大今次從嚴處理事件，筆者相信校方並非要將涉事學生趕絕，而是要他們徹底明白所作所為是錯。惟反對派中又有一堆人跳出來煽風點火，反怪校方不接受學生會已公開道歉，剝削學生學習機會，法理上並不恰當云云，極盡上綱上線、挑撥離間之能事。倒想問，若做錯事不需承擔後果，法制蕩然無存，這對學生以至香港來說真是好事？