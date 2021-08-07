今屆奧運會已近尾聲，本文執筆時，金牌榜上排第一的是中國，第二是美國，第三是日本，3國所獲金牌的數量依次為36面、31面和24面。到比賽結束時，估計局面亦難有大變，金牌總數奪冠者，定然是中美之爭，勝負所差大抵只是三數面金牌，最終結果，所比的已經不是實力，而是在比誰更有運氣而已。世界體壇已進入龍鷹並行稱霸的年代，誰也勝不了誰，這是世人必須接受的現實。

體壇實力是國家實力的縮影，過去幾年，中美兩強相爭讓全球矚目，人們都在納罕，中國會否過於托大，龍兒是否真有能力與巨鷹一鬥？如今的答案已經昭昭明甚，弄不好的，美國可能還得屈居在中國之下，更遑論要徹底打垮中國了。

世界上還有一個素來不自量力的國家，叫印度。印度一直不甘屈居於中國之下，故經常在兩國的邊境挑釁，說不惜對華一戰，更揚言要取代中國「世界工廠」的地位。哼哼！我還是那句老話，見微可以知著，國家實力與在奧運會上的實力，基本上是成正比，印度的獎牌數量跟中國所差，何啻天壤，大抵只能跟小小的香港爭一日之長短。到奧運會結束時，說不定印度的總成績還要被壓在咱們獅子山的腳下，他們就連香港也比不過，卻說要取中國而代之，未免讓人笑掉大牙。

近年，部分香港人被立心不良的傳媒「洗腦」，覺得咱們事事不如人。其實，香港放諸世界，一點也不失禮，目前金牌榜上排名第一的中國，平均約每4,000萬人，才出一個金牌得主，而香港只得700多萬人，便能贏得一面金牌。以獎牌總成績配合人口比例計算，香港在亞洲四小龍之中，也是表現最佳的一處地方。以此觀之，港人實在不宜妄自菲薄。