笑看天下：有激情才有律動 加油-施友朋 評論員

本報昨日頭版「港隊豐收日，東奧摘兩銅」，報道香港隊前日歷史性一日連奪兩面銅牌，樣子甜美嘅空手道女將劉慕裳，憑超卓表現贏得個人形銅牌，加上女乒團體賽香港以3比1反勝德國摘銅，全城振奮！

東京奧運會港隊至今獲得一金二銀二銅，創歷來獎牌數目新高，尤其令人鼓舞嘅係，像游泳這樣的主流國際運動，何詩蓓一人奪兩銀，的確值得港人振臂歡呼！老朽自幼愛打乒乓波，是以特別留意本港乒壇一眾運動員，尋日本報極詳盡又精彩的報道女乒團體賽摘銅嘅經過，「全土炮」杜凱琹、蘇慧音、李皓晴打出漂亮嘅「逆境波」，賽後3位女將相擁慶祝，其中第3次出戰奧運、28歲嘅李皓晴喜極而泣，佢感觸地說：「之前每一屆奧運，我們都是朝着獎牌的方向努力，等了好多年，今次終於做得到！」

「等了好多年，今次終於做得到」這句話真有千斤重！老朽睇佢打波睇咗10多年，這並非吹水，李皓晴由女拔退學，15歲就放棄學業轉全職運動員，喺世界賽、世界盃都能取得獎牌，今次喺奧運更取得突破，內心嘅激動和欣喜，都隨眼角嘅淚光一湧而出，佢形容隊友嘅表現「爆晒分」，簡直係200分！這是真誠嘅肺腑之言！

當然，24歲嘅「一姐」杜凱琹臨場鎮定，染上粉紅色頭髮嘅蘇慧音亦狀態大勇，23歲嘅佢曾於世界團體錦標賽以直落3局擊敗中國名將丁寧，逆境波下反勝絕非符碌！

女乒隊教練李靜賽後笑言「奇兵出奇迹」！這位「金句王」不但有激情，金句更令人諸多啟發，譬如話「波就一場場打，飯就一啖啖食」，老朽由是悟道：稿係一篇篇寫！風吹一爐火，錘打萬點金！人生要有激情，生命才有律動！大家加油！