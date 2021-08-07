動物界之中的四腳蛇，每當受驚及在危急下「走佬」逃生，便會使出絕招——斷尾引敵，轉移被追擊的目標，從而得以逃脫，及後其自斷的蛇尾會重新再生，蛇身則安然脫險。

教協便是如假包換的港版四腳蛇。上月底北京「行雷」、香港「閃電」，四腳蛇惟恐遭受雷轟電擊，驚惶失措之下，馬上召開理事會會議急謀對策，會後耍出四腳蛇脫身爛招，自斷骯髒尾巴騙敵。該會會長馮偉華以電郵向全體會員發信，說甚麼「今後將聚焦教育專業和權益的工作」，「全力做好工會的本業」云云，其後宣布退出職工盟。換句話說，即間接承認過去是政治團體，長期不務工會正業，搞顛覆、搞鬥爭、搞分裂、搞對抗、搞洗腦。教協以為使出「斷尾」本領，便可以避過風頭，逃過大限，暫時收斂以圖他日東山再起，如果教協真是打這個如意算盤，恐怕是翻錯了皇曆。

兩個內地官媒異口同聲點名教協是香港「毒瘤」，定性是必須剷除，公開要求「香港特區政府有關部門必須對教協有關問題徹查到底，給社會大眾一個交代」。那末，香港的「閃電」，即由教育局宣布與教協割席的斬斷多項工作關係，是否便是等於「剷除」的要求和目標？當然不是了，對此中央和港人都不會收貨。

特區政府不單止要認清四腳蛇的蠱惑招，政府自己也不要做四腳蛇，以為同教協斷絕多項工作關係便算向中央政府有交代了，今天的中央政府和全港市民也不是容易被四腳蛇騙倒的。官媒清楚指出：「教協這種逃避追責的障眼伎倆，不僅無法洗脫其涉嫌違法的有關問題，更不能勾銷其過往煽暴搗亂、禍害香港的罪責。」特區政府若不剷除這毒瘤，便無法交代。