神州觀察：違規補習遭查獲　鎖頸喝罵太粗暴

內地屢現粗暴行政執法行為，一再為人詬病。安徽馬鞍山市近日有補習老師違反防疫規定開班教學，當地警員接報到場，先是踢門闖入，復用手鎖着老師後頸押出課室，大聲喝罵訓誡。輿論批評疫情防控不是施暴的理由，執法人員又當着一眾學生的面粗暴對待老師，認為缺乏對人的基本尊重，及會對孩子們產生不良影響；當地政府稱事件屬實，並表示會嚴肅處理涉事警員。

正如當局所說，該補習場所既無辦學許可，又屬嚴重違反防疫規定，更加拒絕開門受查，執法人員不得已才選擇破門而入，輿論對此亦能接受；問題是，警員隨後的鎖頸、喝罵等做法算甚麼？就算有人十分擔心疫情傳播，或者說，違規補習行為的確可恨，難道就能成為粗暴執法的理由？顯然不是，至少執法人員面對一名文弱老師，又不是歹徒，並無多少動粗的必要，尤其在對民眾合法人身權益的尊重與保障方面，明顯有所欠缺。

事實上，類似粗暴行政執法現象於疫情爆發初期就曾頻繁上演過，譬如北京市有火爆警員對聚賭人士痛罵一番之後，竟用鐵錘砸爛麻雀枱，也不知防疫執法怎需拎着個鐵錘出街；重慶則有4名雀友被罰抬着麻雀枱遊街示眾，並有政府工作人員拿着大喇叭一路大吼訓斥；一些地方更將違反防疫規定者綁於樹上、柱子上盡情謾罵侮辱。此外，還有一些極不人道的防疫措施，譬如強行入屋捉走疑似染疫者，將人裝進密封的箱中運走，甚至將腦癱兒獨留家中，令其活活餓死。

針對防疫期間不斷出現的過度執法、粗暴執法問題，公安部當時已經下達明確禁令加以遏止，內地官媒亦曾列舉多地相關事例進行狠批，強調特殊時期需要特殊政策，但不能丟掉法治底線，直斥一些地方官員根本缺乏法治思維及防控治理能力，不少防疫執法更是在任意踐踏人權，堪稱野蠻操作。然而批評歸批評，指示歸指示，能否聽進去又是一回事；近期多地疫情反彈勢頭強勁，各種一刀切式防疫措施又冒了出來，以不發工資、不讓上班、不讓子女上學等條件威逼民眾接種疫苗的招數盡出，誰同你講人權法治，又有誰擔心招致天怒人怨？

如此野蠻行政的背後，斷非純粹為了疫情防控、為民眾健康安全着想，只怕一些官員幹部盤算更多的還是些個人利益。須知道，疫情防控一年多以來，各地因「破防」遭問責處分、終結仕途的官員不知多少，當中縱然有人恪盡職守，勤於防疫，卻也難逃領導責任、連帶責任等問責命運，故只有選擇最易見效、亦最簡單粗暴的策略施行。所謂上行下效，既然領導要求不惜代價嚴控疫情，前線執法人員又怎不落力去做？