世界視線：表面調查蓬佩奧　實際劍指特朗普

美國國務院禮賓處日前公布一份華府收取外國禮品的名單，當中顯示日本政府於兩年前送給時任國務卿蓬佩奧、價值約5,800美元的一瓶威士忌下落不明，國務院表示，將就此事展開調查。

根據美國憲法規定，官員只可以個人名義，接受他國政府贈送低於390美元以下的禮物，如超出價值，則要以原價購買，方可私人保留。蓬佩奧的律師辯稱，蓬佩奧對事件及相關調查均不知情。

堂堂美國最高層官員之一，會否貪圖「區區」數千美元的饋贈？其他人很難說，但蓬佩奧在這方面的紀錄的確惹人疑竇。事實上，相對於特朗普的其他內閣成員，蓬佩奧是最窮的一位，財富主要來自任職中央情報局的聯邦養老金。更有甚者，蓬佩奧在任國務卿期間，就被舉報濫用職權，將國務院的外交安全人員當僕人使喚，吩咐他們幫他和妻子預訂餐廳、洗衣服甚至遛狗，有報道指特朗普應蓬佩奧要求，炒掉了負責調查此事的國務院監察總長利尼克，引發一場政治風波。

然而，國務院此時追究事件，很可能不止「端正官風」那麼簡單。眾所周知，特朗普一直對2024年總統選舉虎視眈眈，最近就有報道指，特氏今年上半年一共籌集了8,200萬美元政治資金，政治號召力之強，令拜登寢食難安。目前除了對特朗普的稅務問題等窮追不捨，對其「黨羽」的整肅亦密鑼緊鼓地進行，最新例子是特氏前親信兼金主巴拉克，因涉嫌非法代表阿聯酋政府游說美國政府被起訴，蓬佩奧作為特氏的左膀右臂，被拿來開刀並不讓人意外。

至於今次的「威士忌風波」，亦有「選擇性執法」之嫌。類似下落不明的外國禮品，其來有自。根據2002年喬治布殊政府一份探討總統收禮制度的報告，前總統克林頓結束任期後，所收禮物有很多都不知所終，包括價值1,200美元的地氈，以及價值逾4,000美元的一個色士風形心口針等，不一而足；克林頓更被指經常降低收禮的價格上限，可見美國政客一般貪，這場「威士忌風波」只是打擊政敵的幌子而已。