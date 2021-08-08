功夫茶：白鴿黨四散着草　李永達一路走好

俗語有云薑係愈老愈辣，估唔到白鴿都係愈老愈狡猾，今日功夫茶就向大家揭穿白鴿民主黨元老李永達嘅西洋鏡。

話說現年65歲，花名高達，身高5呎多一啲嘅李永達，有份創辦民主黨同做過主席，喺立法會打躉多年，反中亂港嘅事做唔少，2014年違法佔中，煽惑他人犯公眾妨擾罪成，判監8個月都有得緩刑。李永達係大漢奸壹傳媒黎智英嘅應聲蟲，漢奸黎多案纏身，呢世都唔知可唔可以喺赤柱出番嚟。李永達就唔夠義氣囉，唔入去陪金主兼兄弟，自己晨早潛水，匿埋幕後搞事，推啲後生仔上去做炮灰。

白鴿黨多名骨幹成員，包括前主席胡志偉同埋副主席林卓廷都因為參與民主派35+初選，涉及違反《港區國安法》被扣押，焗住劈炮黨內職務，呢個黨七零八落，立法會及區議會勢力煙消雲散，呢一劑冚包散，李永達就大大聲話出山，爭住做副主席，以為佢臨危受命，做雷霆救兵，幫白鴿黨苟延殘喘，點知原來呢招只不過係聲東擊西，明修棧道，暗度陳倉，鋪定後路着草，全世界都畀佢呃咗。

上星期五晚李永達撇低自己老婆陳樹英，飛咗去英國倫敦，消息話佢短期內唔會返港囉，佢老婆陳樹英遮遮掩掩，只係話自己仍然喺香港，有嘢就問李永達，自己唔會代答。佢兩公婆真係識扯貓尾，連一班白鴿黨兄弟都蒙在鼓裏，收到消息呆晒。李永達前排食飯，仲叫大家堅持做地區工作，唔好選立法會，點知轉頭就着草，唔單止冇辭副主席職位，甚至買機票都係雙程，做足掩眼法，慌死畀人知道佢走佬。

國安法之下雞飛狗走，老鴿識途，知道自己唔走，遲啲就冇得走，拉咗有排踎，同漢奸黎何俊仁齊齊喺赤柱養老咩！「峯鴿」許智峯舊年已經走咗佬，一家大細依家喺外國，唔知會唔會幫高達接風洗塵呢？不過，高達一把年紀，要學後生仔着草，又驚被人截到，驚風散食到飽，就算請佢食龍肉都冇味啦！

其實李永達咁多年陪金主漢奸黎飲飲食食，何文田「第一漢奸樓」杯盤狼藉，飯後果梗係毒蘋果啦，日積月累，蘋果毒入咗五臟六腑，心肝脾肺腎實黑晒啦，學人風塵僕僕，走佬英國，咁大年紀咁操勞，唔知捱唔捱到，而且一支公去到英國，人離鄉賤，再加上疫情下被歧視，人哋識你係老鼠咩，以佢嘅高度，到鬼佬心口胳肋底咋，一嘢扯佢頭髮就可以成個掟出街。而且嗰邊變種病毒爆得咁勁，今次唔使用紫微斗數，都知道佢凶多吉少，睇怕一去冇回頭，功夫茶惟有同佢講聲，一路走好！