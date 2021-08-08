香港似乎是政府開始緊張疫情變化，社會特別是企業卻仍漫不經心。接種疫苗比前多了，但還是有不少人反對。是香港社會有如歐美一些人那樣，妄自主張自由民主，把接種疫苗以及防疫措施視作政府不當的強迫措施？

自由必然是相對的，哪有絕對的個人自由、權利。美國媒體與教育製造出來的歪理，是把個人自由民主與社會集體利益、別人的自由民主對立起來，以自我的無限膨脹來破壞別人和社會，來製造自私自利、狂妄無知的心態。

事實上，這正是近年香港動亂、港獨思想的根源。在特區政府與中央禁制下，香港還有不少人心存不滿，於是以反對接種疫苗、反對防疫作為他們另一種政治反對行動，目的只是宣洩怨氣，蓄意製造混亂，破壞社會。

或許他們是無知到以為這樣不會最終也傷害自身的利益與安全，也或許這些政治盲目的人愚笨無知。無論如何，疫情急迫，特區政府應不管他們的不滿反對，強制全面嚴推接種疫苗與防疫措施。這已不僅是公共衞生安全的問題，而是涉及整體社會安危、國家安全了。

現時Delta變種病毒氾濫，形勢與上一階段不同，甚至可以說新冠病毒未變種之前是一場戰爭，變種之後，Delta病毒出現，疫情已進入新一場戰爭，傳染力和毒性比前厲害。第一場戰爭的措施包括疫苗已開始失效，Delta之後已有Delta+，還可能有Delta++，或另一個變種病毒如秘魯流行的，新一場戰爭要重新制訂戰爭方案，修改對策。

近日內地疫情惡化，正顯示嚴厲防治如內地亦守不住Delta病毒的外來輸入。其他國家防治能力不如中國，即使疫苗接種在成年人中已達七成的美國，亦出現疫情反覆。更多的在第一場戰爭防守得宜的國家與地區，也在第二場戰爭開始的今天失守。第二場疫病戰爭肯定會在全球掀起新一波的衝擊，一是疫情有可能失控，2022年也多會是大疫之年。二是防疫治疫又要加強隔離，國家與國際經濟將會再度受挫，並大有可能引發全球或區域性的金融危機，加重傷害。

香港怎辦？不但要在兩、三年內準備與疫共存，還要外防疫病輸入，內救經濟民生。趁香港暫時還守得住，政府與社會應制訂第二場戰爭的防禦戰略，在防治疫病、經濟民生下重手迎戰。