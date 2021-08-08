魯迅說過：「中國的文人……萬事閉眼睛，聊以自欺，而且欺人，那方法是：瞞和騙。」是的，許多事情往往就是壞在自欺欺人的文人手上。香港大學學生會評議會因「深切哀悼」刺警孤狼而引起公憤，校方除了即時與學生會割席，日前並宣布禁止相關學生進入校園及使用大學設施和服務。對此，港大法律學院首席講師張達明擺出一副悲天憫人、愛護學生的姿態，聲稱「感到難過」，並即時辭去校務委員會委員一職。

人們好奇的是，張達明到底在難過甚麼？近年港大校園烏煙瘴氣，百年學府變成港獨及黑暴基地，不少學生淪為暴徒而前途盡毀，為人師表的他從來沒有表示難過；如今校方撥亂反正，重整紀律，希望走上正軌，挽回校譽，他反而感到難過，這是甚麼邏輯？按照他的說法，學生確實做得不對，但已經道歉，大學應是培育學生有錯能改的地方。問題是，學生真的認錯了嗎？他們當天故意身穿黃字黑衣，到底是真道歉還是假道歉，難道張達明看不出來？任何人都必須為自己的行為負責，大學生既是成年人，更接受高等教育，竟做出這種令人髮指的舉動，對校方和社會都造成極為惡劣的影響，豈是一句道歉就能了事。

「鄉愿，德之賊也。」有些人貌似公允，討人歡喜，實際上是非不分，似德非德而亂乎德，孔子稱之為「德之賊」，孟子更視之為「同流合污」。近年不少大學生無心向學，走入歧途，正是因為有些教師不務正業，妖言惑眾。尤其是港大法律學院幾位教授和講師，肆意鼓吹「違法達義」，根本是毀人子弟，哪是甚麼教書育人。

張達明辭去校務委員會委員一職，對校方而言求之不得，如果他連首席講師職務也一併辭掉，更是皆大歡喜。