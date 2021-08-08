Delta變種新冠病毒肆虐全世界，香港曾經多次發現輸入個案，都帶有此種病毒，幸好未有在社區大爆發，也算是不幸中之大幸，當然亦不能掉以輕心，但是香港抗疫始終經常出現甩漏，尤其是政府部門出錯頻頻，特別是食環署責任重大，無論食物及環境衞生都要把關，但失職事件層出不窮，而且出名多蛇王懶蟲，就算是外判聘請在街市量度體溫的人員，也被本報發現開工時候玩手機甚至大覺瞓，圖文並茂，其中荃灣楊屋道街市的女量溫員，睡了至少半小時，市民就算是發燒40度，相信都可以直出直入。

枉政府每個月花千萬元，部分人員只是隨機測溫，沒有替所有進入街市的市民測溫，甚至有街市出入口擺「空城計」，既無機器，亦無人在場，簡直是無掩雞籠，如何能減低病毒傳播風險？

食環署靠一班拉雜成軍的人來把關，風險不問可知，部門內人員應該加緊監察量溫員運作，可是證據顯示又是令市民失望。制度使然，就算做得如何差勁，反正照樣每年都是根據薪酬點加人工，做又三十六，唔做明年都有三十七，鐵飯碗「名不虛傳」。

變種病毒無孔不入，稍一不慎若在社區爆發，後果不堪設想。香港衞生環境日漸倒退，蛇蟲鼠蟻周街都是，鼠患更是聞名，每年滅鼠花費以億元計，但是收效欠佳，香港國際都市變老鼠天堂，大鼠戊肝個案佔全球九成以上，叫食環署捉鼠，不如叫他們捉自己部門的懶蟲更加實際。

靠一班蛀米大蟲來把關，相信「蚊都瞓，蛇都死」，甚麼Delta、Beta林林總總變種病毒都來者不拒。持續近兩個月的零確診近日「斷纜」，響起警號，政府若不痛定思痛，修補漏洞，大禍臨頭了。