港大學生會評議會於上月通過動議，對一宗孤狼式恐襲案的疑兇表示「哀悼」和「感激」，引來全城嘩然。港大校委會日前召開特別會議，決定當日所有參與評議會會議的學生，均禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止，並要求校方管理層制訂執行方案跟進事件發展。

港大法律學院首席講師張達明隨後表示，對港大的決定感到難過，認為大學應該是培育學生有錯能改的地方，本身亦有紀律研訊程序，應由紀律委員會聽取學生申辯下才作決定，並且辭任校務委員會委員。7名港大校董會成員亦指摘校委會剝奪學生學習的機會，亦不符合大眾對大學秉承循循善誘的教育風範之期望，故此要求撤回處分決定。

為人師表不僅應該教導知識，更應該以德立身、以德施教，成為學生的楷模，絕不應盲目包庇學生。校方固然有責任鼓勵學生知錯能改，但是上述學生會過往劣迹斑斑，據報道，該評議會早前曾斥資近20萬元在《蘋果日報》頭版刊登廣告煽暴，還曾發公開信抹黑《港區國安法》與校長張翔，而於社交媒體發表偏激言論則是司空見慣。現時面臨追責才撤議、道歉及辭職，顯得毫無誠意，亦不改變「攬炒」的本質，令人質疑他們博取同情以獲取生存空間，予以懲處、以儆效尤是理所當然的。

其實部分學生的偏激行為並非無迹可尋，港大法律學系前副教授戴耀廷在2014年違法佔中期間已鼓吹違法達義，影響深遠。現在港大學生會淪落至如斯田地，還有大量學生因參與黑暴前途盡毀，全因有這些打着愛學生、實則害學生的張達明之輩，他們有着一籃子藉口，推說犯錯者少不更事，或受打壓，或以自由當作庇護傘，以致今日部分學生膽大妄為，邁向犯罪的不歸路，筆者對此深惡痛絕。

港大植根本港百年，培養出大量政、商、醫、工的人才，現在卻禮崩樂壞，斯文掃地，更政治凌駕學術，以致聲譽江河日下，作為港大畢業生的筆者感到失望及憤怒。只有予以嚴厲處分，配以教育，才能拯救處於犯罪邊緣的年輕人，亦能回復港大的聲望，濫用「難過」、盲目護短於事無補。