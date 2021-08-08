東京奧運今晚閉幕，港隊得到一金二銀二銅的歷史性佳績，全城為之振奮，證明香港運動員係得嘅！藉着這股氣勢，港府更應好好規劃體育發展，十多年前說的普及化、精英化和盛事化至今仍未成事，現在是時候切實推行了。

香港向來是商業城市，整個社會由上到下皆只着重金融和地產。每年的狀元尖子，志願皆是行醫，皆因醫生搵錢多、地位高，再不然躋身美資投行，同樣是高人一等的職業，卻絕少聽到有學生以投身運動為職志。由於功利主義盛行，許多父母都會視體育為沒有「錢途」，子女玩玩可以，全身投入則以反對的居多。至於港府也是葉公好龍，每有運動員創出佳績，必第一時間跳出來沾光，但如何扶持體育發展，則口惠而實不至。僅一個室內單車場就拖了十多年才建成；啟德體育園區至今仍是沙塵滾滾，前朝高官甚至揚言體育沒有經濟貢獻，一度欲收回園區起樓。

隨着愈來愈多香港健兒在國際賽事創出佳績，港府是時候帶頭扭轉風氣，以身作則，不要再視體育為沒有經濟貢獻而加以否定，反而應投入更多資源，廣建場地，提高青訓，讓社會覺得投身體育既是好出路，同時有強身健體、團結人心之效。

再說，要是真正做到體育產業化，絕對是一條財路。目前香港最大的體育盛事，可算是渣打馬拉松和國際七人欖球賽。有人計過，一場國際性的馬拉松賽事，一名參加者可帶動上萬元消費；而以2013年國際七人欖球賽為例，44%球迷來自海外，每人平均消費超過二萬元，賽事期間帶動將近3.7億元的收入；更遑論英超、西甲、意甲等足球產業，經濟效益之大。明乎此，體育有沒有經濟貢獻，端視乎官商民能否配合發展而已。