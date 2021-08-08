香港12歲或以上接種新冠疫苗的人口比例終於突破50%，而且每天還有約3萬人去打針，政府希望有七成人口注射疫苗，這個目標指日可待。今年上半年，有不同機構進行民意調查，幾乎每一次的結果都一樣，表示不願意打疫苗的市民，明顯比願意打的多。但短短三數個月後，香港已有過半數的人打了疫苗，接種者還在急速增長，這說明了甚麼道理？

此事當然是說明了筆者常掛口邊的一句話，這年頭大部分人所作的判斷，有大部分機會是錯的。當日不少矢言不會打疫苗的人，如今正在打倒昨日之我。這個現象正是我對當代民主制度可行性抱有懷疑的原因，很多人對及身之事也無法判準，今日作的決定，明日就會後悔。你前一天堅決不打針，今天悔不當初，馬上補打，問題還不大。但你昨日把票投給了美國前總統特朗普或英國現任首相約翰遜這類政棍，今日他倆當選了，你即使追悔也很難挽回。

筆者常說，這個世代不少人漸趨低智，別人的選擇跟我不同，我當然不會逕直認為人家低智，問題是你作出抉擇後，轉頭又後悔，挑一條相反的路走，這就反映出你確實沒有見事之明。我家的鐘點傭工終於打了第一針疫苗，但過去幾個月，她最少4次改變主意，某一、兩次作出決定後，幾乎要指天為誓，說絕不會改，轉過頭仍是一改再改。我不會嘲笑家傭，因為人們拿不定主意，是整個社會的普遍現象，我只會嘗試幫助她，慢慢培養出敏銳而精確的判斷能力。

可惜很多人卻沒我這位家傭般有自知之明。她是香港人，卻甚少去投票，自謂怕選錯了政客。而不少人十分愚昧卻自以為聰明，爭相去投票，結果捧出一籮又一籮政棍，試問社會豈能不亂？