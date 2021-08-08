內地一位企業家說過一句名言：這個世界上，任何事都敵不過「認真」二字！對懶散或不守規矩的人，這真是當頭棒喝！本報發揮第四權，為民請命，本着的就是「認真」二字。本報過去曾多次揭發食環署偷懶成風，尤其防治蟲鼠組人員當值時打麻雀、打邊爐、隊酒玩骰盅，花款之多，目不暇給，難怪有人說：食環署存在就係生動演繹「蛇鼠一窩」呢個成語！

嗱！今次又被本報直擊多個街市嘅體溫量度員當值時打瞌睡！阿哥，這一睡分分鐘搞出個大頭佛，變種病毒Delta殺埋身，街市每日大量市民出入，防疫措施若鬆懈致爆疫，後果不堪設想！這絕非「睡前原諒一切，醒來便是重生」，走甩一個變種病毒感染者，以其傳染力之高，醒來可以令香港又回到「肇始」時！

政府原本係好心，為紓緩受疫情及相關抗疫措施影響引致嘅失業情況，喺「防疫抗疫基金」預留款項，兩年內為不同技能及學歷人士創造有時限職位。食環署由今年一月起增聘超過700名外判服務員工，喺該署轄下各街市執行及支援各項防疫抗疫工作，包括喺街市出入口監察座地式體溫探測儀，及以手提體溫探測儀為顧客量度體溫，以減低病毒傳播風險。呢啲量溫員每月涉及開支逾千萬元。

本報連日巡視逾10個街市，發覺有關崗位形同虛設，有啲量溫員瞓到身都歪埋，有啲只顧打機，有啲任市民橫衝直過；部分街市出入口甚至擺「空城計」，既無機器，亦無人在場。反觀康文署轄下設施就嚴謹好多，進入圖書館及自修室必須使用安心出行，若填寫資料，職員要打通電話始放行，做多一步咁就叫「認真」啦！食環署阿頭唔該認真啲，否則部門索性改名「蛇鼠一窩署」，以正視聽。