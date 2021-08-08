四腳蛇用斷尾逃脫求生，但斷了尾的仍是四腳蛇，其本質屬性及名稱不會因斷尾而有任何改變。何況自「斷」尾巴只是權宜之計，留得身軀在，哪怕無尾生。同理同途，港版四腳蛇的教協，以為宣布做回本業、退出職工盟及國際教育組織，便昭告天下已洗白白，比真正生物界的四腳蛇斷尾還有小小痛楚更便宜，以為出吓口術便可耍弄政府高官和蒙蔽天下人耳目。

倘若還有官員僥倖以為北京「行雷」、香港「閃電」、教協「斷尾」，便大功告成，可以交差的話，恐怕只是自欺欺人。自發聾振聵的雷聲大作之後，社會各界人士及團體，紛紛發聲明促特區政府必須徹查教協，追究其罪行，取消其工會註冊，連根拔起，送入歷史的垃圾堆，實現剷除教育界大毒瘤，還香港教育陽光普照的明天。

負責職工會登記註冊的是勞工處，勞工處歸勞工及福利局管轄，勞福局局長羅致光與教育局局長楊潤雄都是政府同級問責高官，楊潤雄聽到雷聲便立即行動，難道羅致光的聽覺出了問題嗎？既然整個特區政府對教協的所作所為已一錘定音要處理，楊局長已第一時間當機立斷宣布與教協割席，終止所有工作關係，明確指出教協不代表教育界，那麼勞工處沒理由雙重標準。素來IQ爆棚的羅局長還要等甚麼？為甚麼已逾一周了，還不下令勞工處處長取消教協的工會註冊？

難道教協用工會經費津貼非法遊行交通費是合規嗎？難道教協用工會經費製作黃絲帶派給師生煽動罷課是符合工會登記條例嗎？難道教協發動教育界反對修例進行罷工罷課是符合法例嗎？難道教協發起眾籌援助暴動被捕教師是合情合理合法嗎？

教協已是如假包換的政治組織，羅致光局長及勞工處還要拖到何時才DQ教協？