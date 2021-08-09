教協剛剛成立中國歷史文化的教學推廣小組，負責者是張文光、陳漢森，他們本是有心人，若能夠拋棄政治紛爭和收買，回歸初心，對他們與教協的教師是好事。但若以為以此作為政治掩護，替教協近年的政治行為作辯，應當不會得逞。要看他們是否真心，便是在教協被政府懲治，無論是禁制或解體之後，會否堅持國情的中國歷史、文化的教學，彌補過往的錯誤。

教協走上歪路是司徒華將之政治化，與支聯會一起，為了議會選舉政治。司徒華自以為可恰當把持，不會失控。但他死後，支聯會與教協都同樣被激進政治所挾持。一是議員高薪厚祿的吸引，二是外力的滲入。1990年時我公開呼籲支聯會解散，因六四民運終結，其中有許多問題早已揭露。可惜司徒華等將之轉變為政治工具，且沒有制度和監察，盡是人治。司徒華不在，便連最起碼的民族主義也掉棄。

教協起初是工運，但也包含與殖民地體制的對抗。早期參與者多屬愛國有心人，只是支聯會堅持六四的假歷史，並借教協宣傳，司徒華與張文光實難辭其咎。由假歷史的營造，教協的中國觀便從反殖民主義，轉向為國民黨右派的思路。在近年示威動亂的過程中，更與法輪功合流，把教師做學問、教研的原則掉棄，變成政治被洗腦者和洗腦者，毒害年輕學子。教協從工會轉變為政治團體，遠離專業，也摒棄專業。在黑暴動亂裏，教協蛻變為暴動的同路人、同盟軍，教師帶領學生參加動亂，教協在旁搖旗吶喊，沆瀣一氣。我們看不到教協譴責暴動與破壞，見不到教協怎樣去勸阻激進的教師與學生，反而是砌詞辯護。把它列為動亂相關組織，也不為過。

教協的政治蛻變，不是3、5年的事，而是20、30年的演變過程，即使教協再邀請創會元老來收拾殘局，相信不易。教協對教育體系的毒害，也相信要許多年才可稍減，對近期一二代的學生、教師造成的損害，沒法逆轉，也無法彌補。與其艱苦地改組、清洗，還必須要進行多少的鬥爭與激辯。與其如此，倒不如將教協解散，再找方法重建教師的工會與教育專業的學會，甚或化整為零，成立中國歷史學會、地理學會等一類的專業組織，摒棄政治，專心教研。

多數教師真心教育，不能由少數別有用心者破壞。重新出發，勝於抱殘守缺。