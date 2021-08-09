作惡多端的香港教協在被內地官媒猛批、香港教育局切割之後，陷入了滅頂之災。過往不可一世、張牙舞爪的教協，知道死頂不是辦法，也不敢死頂，就採取了「服輸願軟」的策略，力圖自保——一是退出了職工盟；二是聲稱要將暴亂中「資助政治訴訟及緊急支援的資金用回教育工作正途」；三是成立中國歷史文化工作組，「推動教師正面認識中國歷史、國情和文化」。可以肯定，教協一副「放下屠刀，立地成佛」的樣子，是「違心」的，是「策略安排」，是白骨精不斷變身，是「偽裝投降」，保存有用之身。

「一從大地起風雷，便有精生白骨堆。僧是愚氓猶可訓，妖為鬼蜮必成災。金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃。今日歡呼孫大聖，只緣妖霧又重來。」讀過毛太祖的這首詩，就知道該怎麼處理教協也。

其實，朝廷對處理這類反動「政治組織」，無論是「頑抗到底」的，還是「裝死躺下」的，早有豐富經驗和一套做法。一是根據相關法規條例對教協進行「組織處理」，停止其一切活動、解散其組織領導層；二是相關部門調查其廿多年來的一切反中亂港、危害國安的活動，要求其相關人員作出配合，立即交代揭發；三是教協方面要有真誠的悔意，深刻的檢討面對自身的惡行；四是要得到中央、港人和愛國正派的香港教育專業人員的認可接納。只有完成上述四個步驟，教協怎麼被處理、能否「獲得新生」才能考慮。教協休想玩幾個「服輸願軟」小花招就能蒙混過關也。

現在的教協已經被定性為反中亂港的「政治組織」，屬於「敵我矛盾」。按照中共的一貫政策，「敵我矛盾」有可能轉化為「人民內部矛盾」，關鍵是轉化的「條件」和相關之人的態度。上述步驟就是教協的轉化條件和態度。如果教協實現了轉化，成為「人民內部矛盾」，它是有機會洗心革面，重新做人的。