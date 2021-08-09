一損俱損，一榮俱榮。新冠疫情之下，本港經濟遭受重創，失業率高企不下，大學畢業生亦不能幸免。根據大學教育資助委員會日前公布的數據，去年8所大學畢業生的整體失業率達2.9%，創11年新高。其中以中文大學畢業生失業率最高，達到5.7%。雖然以往中大畢業生失業率也經常比起其他大學高，但這次似乎特別懸殊，原因何在？

有人猜測是不是因為中大的「暴大」形象深入人心，導致僱主對「暴大人」敬而遠之？這種猜測未必有根據，但並非全無道理。畢竟部分中大學生在反修例黑暴中的激烈言行實在令人心寒，尤其是前年11月佔領校園及二號橋一幕，中大儼然變成戰場和兵工廠，警方事後在校園搜出約3,900個汽油彈。最匪夷所思的是，對這種無法無天的行為，部分中大學生不以為恥，反以為榮，竟以「暴大人」沾沾自喜。試想想，如果你是僱主，你敢聘用暴大人嗎？

百年養不足，一日毀有餘。中大畢業生失業率特別高，既有疫情原因，更有政治原因。雖然不是所有中大學生都如此偏激，暴大人也許只是極少數，但一粒老鼠屎足以攪壞一鍋粥，何況有這麼多老鼠屎，中大數十年校譽毀於一旦，想再度取得僱主和社會信任，又談何容易。昨日因，今日果，暴大人固然要為自己行為負責，面對畢業即失業的處境，中大管理層更應認真檢討，為何一間好好的大學淪落至此？難道他們沒有責任？

歸根究柢，一切都是泛政治化所惹的禍。近年本港多間大學在各項國際排行榜中的名次跌多升少，不僅被內地幾間著名大學後來居上，而且被新加坡大學遠遠拋在後面，主要原因就是大學過度政治化，校園內擺不下一張安靜的課桌，國際排名不跌才怪。