黑暴過去兩年經常掛在口邊的「齊上齊落」，證實是一片謊言，不少反對派中人聞國安法喪膽，第一時間走人，走得快，好世界，走得慢，要跟漢奸黎在赤柱捱世界。

民主黨好事多為，為求選票，與黑暴同氣連枝，反中亂港不但被市民唾棄，黨內亦四分五裂，多名領導層包括胡志偉、林卓廷及尹兆堅都因35+初選涉違《港區國安法》被扣押，支離破碎，亡黨在即，創黨元老李永達出山競選做副主席，一副救世者姿態。

雖然大家都知這位仁兄人矮矮聲大大，只係得把聲，附和金主黎智英就最擅長，而且一把年紀，是過氣政治小丑，料沒有大作為，誰料他志不在此，真正目的是炮製全面復出假局，讓人以為他會留在香港，實質暗地裏買了機票返舊主英國，短期內不返港，據聞買了雙程機票，不讓別人懷疑。

老公一走了之，剩下老婆陳樹英收拾殘局，向黨友發訊息交代丈夫離港赴英一事。民主黨主席羅健熙稱未接獲李辭任副主席。看來民主黨「手足」都被李永達騙了，當作棋子及戲子上演一場大逃亡戲碼，李永達實在欠了黨友一句多謝，或者道歉更貼切。不過看來他很難親身謝罪，眾所周知和黎智英勾結，涉及罪行滔滔，諒他也沒有膽子返香港面對國安法羅網。

李永達參與當年違法佔中，煽惑他人犯公眾妨擾罪成，判監8個月獲緩刑，可說執番身彩，不會次次這樣好運，黎智英以及民主黨舊戰友都聚首在赤柱，李當然不想趁熱鬧，下半生都在鐵窗裏面度過。在英國吃炸魚薯條，滋味應該好過監倉飯。識途老鴿，去如黃鶴，踏上這條不歸路，恐怕這生都未必可以回來，反中亂港之徒，不容於這片土壤。