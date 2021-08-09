2019年帶着一個顛覆性的標記——「五大訴求，缺一不可」！背後充斥着好多推手，有看似是民主鬥士，道貌岸然的學者、傳道人、議員、律師，也有打扮成記者、救護、社工的，他們心目中有個共同目標，就是搞顏色革命，可是他們的政變企圖是注定失敗的！

2019年黑暴能夠演變得那麼厲害，也是拜那些黃媒黑記所賜，他們製造的黑暴文宣和假新聞，滲透力強，妖惑性高。警方那時面對着龐大和頻繁的社會暴亂，疲於奔命，分身乏術，他們有時也自身難保，未能保障每一位市民的安危，情況的確非常嚴峻，此際難得有良知和勇氣的市民走出來撐警，支持警察嚴正執法。有些更自行組織自衞團隊與黑暴對抗，無論在港島的北角或新界的元朗，大家同仇敵愾，就是為了同一理念，保家衞族！

在721事件中，元朗居民奮起抵抗，自行組織保鄉衞族團體。他們平日生活安穩，奉公守法，當面對罔顧法紀的黑暴，威脅着要衝往他們的家鄉去肆意破壞，他們沒有選擇，惟有守護家園奮起反抗。明明是黑衣暴徒首先在港島區挑起暴亂，繼而到元朗挑釁演變成兩派集體毆鬥，竟然有人還惡人先告狀，筆者在7月2日記者會上清晰解釋，新界人保鄉衞族的精神，保護自己的親友、社區、村落、祠堂、祖墳，免受攻擊！試問又有何不妥？

筆者最怕那些不理會別人死活，不講現實，亦不懂「黑狗得食、白狗當災」道理的人。可以肯定的說，若果法官或那些衞道之士在場，又假設他們有勇氣挺身而出與暴徒理論，他們一定會焦頭爛額，可能生命也不保！今日我們見到721案件的判決，明顯地出現了一個嚴重的偏差。當黑暴面對審判時，如果不是被判無罪，就是予以輕判，偶然也會被稱讚為「優秀的細路……」相反，保家衞族的元朗居民被重判暴動罪，還要入獄7年，究竟司法公正何去？秉公辦事何從？情何以堪？

司法制度不能抱殘守舊，也需要求改革求進步。法官也是人，總會犯錯的。法官也會受政治影響而有偏向。因此，司法改革是有迫切性，法官需要作出利益申報，無論是財產或投資，甚至乎政治取向、國籍、海外居留權等，都需要一一表明，和供公眾查閱。設立量刑委員會方面，公眾已經倡議良久，是刻不容緩，政府應果斷進行。