一波未平一波又起。一場新冠疫情，不僅令全球死傷枕藉，更危及經濟民生。中國一直嚴防死守，最近也不敵Delta變種病毒，縱然每日新增個案不過100餘宗，對比英美每日數以萬計的新增個案是蚊髀和牛髀，但已足見Delta威力驚人。而另一「抗疫模範生」澳門亦終於失守，有一家4口感染變種病毒，當地政府即如臨大敵，又是關閉娛樂場所，又是全民檢測。反觀港府依然好整以暇，渾然不知危機將至，香港會否陷入第5波疫情泥沼，實在令人無法樂觀。

須知道，本港幾乎每日都有輸入病例，而且幾乎都與Delta變種病毒有關，現在仍保持在每日輸入個位數是幸運，一旦達到雙位數，以港府防疫之疏漏，一定會有變種病毒流入社區，屆時一傳十、十傳百，香港想不重回疫情高峰期的風聲鶴唳也難。特別是源自印度的Delta變種病毒，相比源自英國的Alpha變種病毒潛伏期更長、傳播面更廣、毒性更強，以香港人口之密集，一旦病毒在社區落地生根，後果將不堪設想。

然而，港府似乎仍未在意，公共衞生未見改善之餘，反見官僚挖空心思、千方百計將確診個案歸納為輸入相關個案，即使日前列為源頭不明的地盤男工，當局亦強調患者病毒量低，不是新近感染而是復陽。但該地盤工人自5月開始有定期檢測，一直都顯示沒有確診，直到本月初證實染疫，如非新近感染，何以之前的檢測都測不出來？更不必說，日資公司女職員接種兩劑疫苗赴日，翌日即告確診，在港已受感染的機會相當大。這些例子說明，病毒在社區一直沒有絕迹，而且接種疫苗一樣染疫，港府除了盲目「谷針」、玩弄數字文過飾非，到底還有何抗疫板斧？香港能逃過第5波疫劫嗎？