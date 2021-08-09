回顧半年前，香港的輿論，尤其是「黃絲」陣營，近乎眾口一詞，皆貶損特區應對新冠肺炎疫情的成績，然後卯足勁地吹捧台灣，試圖證明台式民主管治，效果比香港的制度為佳。筆者對此說法素來嗤之以鼻，對寶島奉行的劣質民主，更是從不看好。

股神巴菲特有一句名言說，待潮退之時，才知道誰在裸泳。台灣早前所謂的防疫得力，我早已說過多遍，那只是幸運使然，結果3個月前，當地疫情突然大爆發，蔡英文政府面對變局亂作一團。反觀香港，點檢過去一季的抗疫成績，在全球國際城市之中，近乎無出其右。

疫情爆發至今，比較兩地的結果，依人口比例計算，染疫者是香港較多，死者是台灣較多，彼此互有優劣，早前黃絲試圖以抗疫成果，來論證台灣的制度比香港好，這算盤肯定是打不響了。

況且，在抗疫過程中，台灣人要承受的風險與屈辱，是一向被寵壞了的香港人，所不能接受的。香港有全球口碑最佳的復必泰疫苗大量供應，而拒絕接種者尚且不少。但在台灣大規模施打的阿斯利康疫苗，卻是日本人嫌其品質差，棄而不用，才甩給寶島的。有一件事或許很多人還不知道，世界衞生組織雖然批准了英國製阿斯利康疫苗的緊急使用權，但日本將國內自製的阿斯利康運往台灣時，這批貨卻未獲世衞認可，台灣人便成了白老鼠。這般待遇換作是香港人，能接受嗎？

另一樣台灣人正在忍受，而香港人肯定受不了的事情，便是當地雖然不少人已成功接種疫苗，但寶島的疫苗供應仍然不足，接種者至今只能打第一針，何時才能打第二針？在這個疫情當中，台灣人的生命與健康，簡直脆弱得猶如風中之燭。