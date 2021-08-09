黯然銷魂者，唯別而已矣！對於民主黨副主席李永達忽然拋妻，鬼祟赴英係另類銷魂。老朽諗起《神鵰俠侶》一情節，小龍女身中奇毒，喺斷腸崖刻字留給楊過，就縱身躍下。小說家言，可現實世界，也似乎「烈女」多過有情有義之渣男！

像李永達之流，只能活生生演出「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」！消息指，李永達6日晚已離開香港，隻身前往英國倫敦，料短期內不會返港。佢老婆，前區議員陳樹英向民主黨黨友發訊息，證實消息，但不會代其發言解釋因由。

消息傳出後，黨內外大感訝異。有民主黨成員指，對李永達離港感到驚訝，事前完全冇先兆，早前仲一起食飯，佢仲話叫大家堅持做地區工作，不要參選立法會。消息又指佢購買雙程機票，未知會否回港。咪傻啦，雙程機票為何不可以係one way ticket去天堂！

李永達係可以共富貴不能共患難之輩，現年65歲嘅佢，2014年違法佔中一案，李判監8個月，緩刑兩年。至今年6月，民主黨補選副主席，李永達話只係一眾在囚黨友「力勸出山」，於是勉為其難出來穩住「軍心」！

可惜所託非人！條友當日夠豪言話「未坐過監唔似樣」，依家或許嗅到燶味，昔日佢頻頻出席國安重犯黎智英飯局，又喺由前政務司司長陳方安生創辦、黎智英有份資助嘅議政平台「香港2020」擔任研究總監。陳方安生早已在國安法實施前忽然不再追求民主，退出政壇回歸家庭！漢奸黎更日日喺監獄勤洗廁所，睇怕餘生難再共食「黯然銷魂飯」，唔黯然走佬，你估真係要落實「未坐過監唔似樣」咩！講吓咋！後生黨友都識叫人衝自己鬆，何況一隻不知諾言情義為何物嘅老鴿？哈哈哈。