四腳蛇的斷尾為甚麼可以發揮誤導敵方的作用？因為斷尾不是自斷離開主體便完結歷史使命，斷尾還會繼續自行跳動吸引敵方注意力轉移視線，使主體安然逃脫覆亡的下場。對此，教協心領神會，把斷尾絕招運用得出神入化。教協在宣布退出職工盟及國際教育組織「EI」後，接着宣布成立「中國歷史文化工作組」，邀請前議員張文光擔綱。教協的斷尾跳動爛招怕政府看不明，便由教協蔡子強在報端放話，威脅政府收貨。

正所謂，真的假不了，假的真不了。倘教協若要脫胎換骨轉軚，何不發表嚴正聲明，莊嚴表示今後擁護國家《憲法》、《基本法》和《港區國安法》？何不強烈譴責反對修訂《逃犯條例》和反送中的政黨組織及教育界各種聲明和錯誤行動？何不強烈譴責「光時」和「五大」及「三罷」？何不譴責過萬暴徒參與反中亂港的暴亂？何不就4,000暴亂被捕的學生和逾百名教師的始作俑者、公開道歉及交代「612」基金！倘若5個「何不」一個都不做，那末教協便只是四腳蛇而已。

教協四腳蛇的自救表演已經令人看膩了！倒不如再問問特區政府是否還要死抱綏靖主義及退縮妥協路線？問問政府的高官大官還受無原則退讓及大和解錯誤之害之累還不夠嗎？

本屆政府已餘下10個月多些的任期時間了，倘還在沉醉自我催眠和催眠市民，不徹底認清誰是「一國兩制」最大的敵人？誰是破壞香港繁榮安定的最大障礙？還敵我不分、敵友不明、姑息養奸，不趁着還有寶貴的最後施政的光陰，帶領香港市民徹底止暴制亂，走出陰霾，迎接燦爛陽光，那麼便真是比四腳蛇垂死掙扎、絕境求生的意志還不如了！