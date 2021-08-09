香港年輕一代出了問題，主因是教育被政治化、暴力違法被神聖化。創立近半世紀，長期壟斷香港教育的教協，卻將政治凌駕專業，充當凝聚反對勢力的橋頭堡，既將逆反思潮帶進校園，又對激進抗爭推波助瀾。青少年是社會的未來，面對由亂及治的整頓，教協雖四度「斷尾」求生，但為理順教育與政治的互動對應，免讓新世代續受戕害，依法制裁懲處，淨化教育環境，便成為政府對香港教育應當履行的管治責任。

香港雖標榜學術和言論自由，但教育界權力和話語的「一言堂」傾向卻愈趨明顯，並由「黃色教育界」一手主導。自2014年開始，香港經歷了一場又一場社會運動，充斥着「港獨」、「自決」、「公民抗命」和「違法達義」的歪論暴行，校園成為「黑暴」基地，師生亦成抗爭主力，相互結聚並霸佔道德高地的強大政治力量。

教育與政治都是主要的社會制度，兩者的互動關係密切亦相互影響。在實踐的過程中，教育有助促進政治社會化，傳播民族意識，維護管治結構穩定，建立共同的政治價值觀和提升民眾的身份認同，增進國家的安定與繁榮。

1973年，教協參與「文憑教師薪酬運動」，成功發動全港教師大罷課並迫使港府讓步後註冊成立，現已發展成為會員人數近10萬的全港最大單一行業工會和泛民組織，雖以教育為名，但從開始至今都兼具工會和社會團體的角色，而自1985年起，立法機構的教育界議席便一直由教協的會長級人士壟斷，教協的創會會長亦創立及終生兼任支聯會主席，更持續推薦名單參與政治性選舉並成功當選，充分體現出教協的政治參與和政治能量，並在追逐政治私利的歪路上愈走偏鋒。

作為專業團體，有權提出政治訴求及為教師權益發聲，但絕不應政治掛帥，並將年輕人推向違法破壞行為的最前線。須知，在法治面前，教協和師生都沒有免受刑事和其他後果的特權，刑事後果是警方執法及法庭審訊決定，而其他後果，最直接有力的是DQ，即褫奪其工會註冊、教籍或學籍，將校園內的政治黑手斬斷根除。

在近年的政爭社運中，教協的圖謀和表現，大家應心裏明白，隨着香港撥亂反正、重新上路，當局不能再迂腐顢頇，應趕緊從教育入手整治，全面終止與教協的工作關係，直接揭開其專業面具，宣布「四不決定」，包括不舉行會議、暫不處理其轉介個案、不承認其成員身份，以及不承認其培訓課程，這是政府正確但「水浸眼眉才知驚」的延宕決策。「教協亂局」早已呈現，但當局一直不聞不問不理，任其坐大鬧事，現時不能再姑息誤事，需針對其「煽暴縱獨」、涉勾結海外勢力罪行，加強依法執法，不容教協借斷尾而脫身避責，甚至出現教協2.0。