世界視線：美國輸出槍禍　墨國逼吞惡果

美國嚴重槍擊案件無日無之，歷年來造成的生命財產損失不可勝數，更可恨的是美國人將禍水外引，以致鄰國墨西哥亦飽受槍禍之苦。墨西哥當局日前入稟波士頓法院，指控美國多家主要槍械製造商「玩忽職守」，助長墨西哥與毒品有關的猖獗暴力行為，並為此尋求100億美元賠償。

墨西哥外長埃布拉德在記者會上表示，該國政府採取前所未有的法律行動，獲得總統奧夫拉多爾支持。墨西哥當局表示，每年非法流入當地的槍械超過50萬支，當中有三分之二由上述公司製造；而在當地犯罪現場檢獲的所有武器中，更有七成到九成是從美國走私到墨西哥。

美國南部不少州份的槍械管制比較寬鬆，部分地區既不限制購買數量和次數，甚至不管購入者是「自用」還是轉售圖利，從而催生出龐大的二手槍械市場。單是在德州的休斯敦，就有5,000家實體槍店，至於非正式、不受監管的「黑店」，更是不計其數。據統計，針對墨西哥的武器販運，每年為美國槍械製造業者帶來數以百萬計美元的利益。

儘管一般估計，墨西哥政府勝訴的機會微乎其微，畢竟美國連國際刑事法院也不買帳，威脅對調查美軍在阿富汗犯下戰爭罪行的法官進行制裁，根本不可能對南方的小弟放在眼內。然而作為「以其人之道還治其人之身」的控訴手段，墨西哥政府卻向世人清晰顯示，美國對該國的「欺凌」行為是何等過分。

事實上，將自身問題甩鍋他國，正是美國政府一貫的作風，疫情失控歸咎中國固然是最典型例子，美國長期以來一直施壓墨西哥，要求後者遏止毒品走私進入美國。更令墨西哥人忿忿不平的是，特朗普利用該國煽動民粹，聲稱要在美、墨邊境興建圍牆，還說要由墨西哥政府出錢；對於中南美洲的難民潮，特朗普政府更是把責任一股腦兒推給墨西哥這個「中途站」，甚至一度威脅如墨西哥政府無法阻止難民衝擊美國邊境，將會影響北美自貿協定的談判進程。可以毫不誇張地說，今次墨國政府控告美國軍火商，是墨西哥人對美國老帳新帳一起算的一次怒吼。