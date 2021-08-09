神州觀察：愛犬葬身狗肉檔　求助無門太荒唐

狗是人類忠實的朋友，早前更已被內地當局列為「伴侶動物」，可見對其生命的尊重愈發變得有必要，亦愈能體現人類文明的進步性。惟在內地，至今仍無一部綜合性的動物保護法案，故而不少虐待貓狗等動物，乃至偷搶宰殺圖利行為一直都很猖獗；更叫人無奈的是，正因為無法可依，一些地方在處理類似事件上總是不上心，態度十分消極，無疑都是在助長傷害，踐踏文明。

廣東珠海市一名女子飼養的柴犬早前當街遭人搶走，翌日憑其身上的定位裝置成功追蹤至中山市坦洲鎮，惟發現愛犬已經遭宰殺煮熟，置於一處流動狗肉檔販賣，於是報警求助，卻被指偷狗證據不足，且中山市目前並無規定禁止售賣寵物狗製成的狗肉，檔主終獲放生。內媒隨後向中山市農業農村局、中山市市場監督管理局坦洲分局、坦洲鎮綜合行政執法局等多部門追問了解，亦都被以各種理由卸責推搪，狗主的失望難過可想而知。

老實說，就算沒有動物保護法，對於上述一些行為，還是可以循其他法例進行執法規管，譬如民眾飼養的寵物狗是否算個人私有財產？就算無法證明檔主參與偷狗，也可坐實其非法銷贓罪名；再者，一般民眾家中所養的耕牛、雞鴨豬羊被偷，官家也不能置之不理，換作是寵物狗被偷，便不作查究，豈不怪哉？何況還是當街公然偷搶，更應積極打擊懲處才是。至於中山尚無寵物狗肉檢疫規程、狗肉檔不在部門管轄範圍等說法，本就與食安監管政策相違背，同樣不能拿來用以卸責。

可以見到，各地狗販子橫行，動輒以偷搶、投毒等方式獲取狗隻，流浪狗自不必說，為了賺錢，連家養的寵物狗亦不放過，可謂既貪婪又無良。有地方更是全家齊上陣，幾十年如一日經營「狗生意」；甚至有動物收容所、救助站亦被揭發以此為幌子，暗中販賣貓狗，造成多少衞生防疫漏洞及食安隱患根本說不清，而這些又都是拜誰所賜？包括在對層出不窮的虐待動物問題上，不少地方亦都是這般取態，就算接到投訴舉報，多半懶得跟進處理，甚至對一些極端惡毒殘忍的施虐者，最終也只是批評教育了事，何其麻木。

事實證明，一個社會的文明程度愈高，其道德關懷的範圍就愈寬廣，關愛動物則是其中一個重要標誌。一方面，人類自詡有別於禽獸，亦即具有惻隱之心，故而愈是無助的生命，人類就愈應當設法保護，減少對牠們的傷害；另方面，一個國家對待動物的態度，也是其對待弱者的態度，總之今天有人殺狗虐貓、活取熊膽，明天就會有人活取人腎、殘害無辜，令社會充滿戾氣，讓世人鄙夷及畏懼，愈發對這個民族敬而遠之。