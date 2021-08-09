正論：披荊斬棘百煉鋼　獎牌背後皆血汗

夢幻東奧閉幕，李慧詩單車衝線，全城喝采，港隊勇奪一金兩銀三銅，創史上最佳成績，畫上圓滿句號。東京奧運會2020因為疫情延至今年，開幕前又連爆確診，能夠順利完成已是萬幸，誰又能想到彈丸之地香港有此佳績，喜出望外之餘，亦要感謝一眾健兒付出的血汗淚水。

「牛下女車神」李慧詩來自草根家庭，據聞兒時連單車也買不起，小小年紀要擺街邊檔，加上患有貧血，客觀條件匱乏，自小沒受訓練，要等到15歲入讀香港體育學院，才正式展開單車運動員生涯。新一代常強調「贏在起跑線，成功需父幹」，李慧詩奮鬥史正好反駁這些膚淺歪理。香港單車隊實施「封閉式」刻苦訓練，李慧詩放下學業，別了家人，踏上單車征途，當中血淚不足為外人道，流下的汗水與淚水分不開。

李慧詩曾經多次經歷重大傷患，傷痕纍纍，18歲時曾跌斷左手，幾乎要放棄單車事業，施3次手術休息一年才復出，左手列為輕度傷殘。幸兒時艱苦經歷，磨練其堅強鬥志，復出後成績更進一步，先後在大型賽事奪獎，2012年倫敦奧運勇奪銅牌，是香港單車史第一人，2013年世界場地單車錦標賽贏冠軍「彩虹戰衣」，2016年巴西奧運因為意外失落獎牌，但她不氣餒，2019年連奪世界性比賽冠軍，以為乘勝挑戰東奧，怎料疫情押後比賽，加上種種防疫禁聚措施，大大影響其備戰，以其34歲年紀，今次四強對手全比她年輕，這一面銅牌得來不易，意義和金牌無異。

香港女泳將何詩蓓又是另一個香港精神寫照。本身為混血兒，來自豐裕家庭，幼童時已展開正規游泳訓練，被視為不可多得之材，但她沒有少年得志便驕傲，一直抱持謙卑勤奮，雖然可以選擇代表愛爾蘭，甚至往其他游泳聞名的地方發展，但生於斯，長於斯，一口流利廣東話，她以代表香港為榮，歷史性贏得兩項自由泳銀牌，打破西方國家壟斷，獎牌含金量十分之高。

巾幗不讓鬚眉，自香港乒乓球孖寶李靜及高禮澤獲得2004年雅典奧運男雙銀牌後，一度青黃不接，十多年後幸有李靜的3位徒弟，蘇慧音、李皓晴及杜凱琹奪得女子團體賽銅牌，也是港女乒將首度奪獎，體壇薪火相傳，後繼有人，象徵意義更為重大。說到空前絕後，由於日本為主辦國，東奧首設空手道項目，以後恐成絕響，劉慕裳在空手道女子個人形項目，拿下的這面銅牌，名留青史，為在香港相對冷門的空手道運動打下強心針。

當然不得不提，張家朗在男子花劍奪得金牌，一搔香港25年之癢，也是回歸後特區首面奧運金牌。自從滑浪風帆李麗珊在1996年亞特蘭大奧運奪得香港歷來第一面金牌，這麼多年來經常有人懷疑可一不可再，不知何年何月再有此殊榮，尤其是全球體育運動日益專業，每一樣項目都需要龐大投資，香港不是沒有人才，而是缺乏資源，所以面對列強往往未打已經輸了牌面。張家朗的成功，很大原因是他不畏強敵，心理質素極佳，在晉級過程中，曾經差一分就落敗，卻奇迹地連追6分趕上來，憑着手中劍迭挫世界冠軍，遇神殺神，才成就這位「香港劍神」。

奧運佳績傳來，不少平時懶理體育的政客，也來沾一分光，好像忘記較早前球衣風波為選手添煩添亂。最怕有人三分鐘熱度，把奧運五環，移作自己頭上光環，有事鍾無艷，無事夏迎春，過橋抽板。要支持香港運動員，請勿「抽水」，增撥資源「泵水」是最基本，長遠體育政策也應該檢討，要有計劃持續發展，增加配套設施，亦要保障運動員未來出路，退休後別要三餐不繼。

曾經有高官指體育沒有經濟貢獻，請他看看市面反應，有商場表示男子花劍項目決賽，香港代表張家朗出戰期間，超過5,000名市民在場觀看賽事直播。多個大型商場在奧運期間舉辦活動或直播賽事，受惠於本港健兒歷史性佳績，大量市民到商場為運動員打氣，帶旺商場人流和店舖營業額增長。凡事用正面態度分析，噓國歌事件只是一小撮人搞事，換個角度看亦反映商場一片奧運狂熱，預料人流及營業額皆錄得可觀增長。

體育的貢獻當然遠遠不止於經濟，今次奧運正好反映運動可以凝聚民意，振奮人心，這正正是特區政府多年來未能做到，也是當前疫境，撕裂的社會最需要的正能量。奧運精神不以勝敗論英雄，無論有獎沒獎，今次參加奧運的46位香港選手，都值得大家鼓掌。若果香港年輕人可以學習健兒，不屈不撓，堅定目標奮鬥，披荊斬棘，百煉成鋼，香港才會有希望！