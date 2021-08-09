功夫茶：消費券旺丁旺財　各階層笑逐顏開

首批消費券2,000個大洋月頭推出，未夠10日市道暢旺，人人變咗過河卒！心口仿似掛着個「勇」字，使錢消費向前走永不後退！個個做咗「勇敢香港人」！身無分文，做鬼都唔靈，依家千金散盡還復來，阿哥，打完北風，打骰再起個東，有唔少街坊可能已經盼望第二期消費券，唔好等到10月頭先發放！

呢！財爺尋日喺網誌表示，從市面及市民嘅反應，已做到「齊齊消費，刺激經濟」，市民普遍受惠，確係旺丁又旺財；同時提振經濟、支持就業，係有正面效應；而令財爺更感欣慰嘅，莫過於推動電子支付嘅廣泛應用及發展，為本港數碼經濟轉型打穩基礎。

咁又係，香港喺電子支付上嘅應用及發展，大大落後於內地！仲自詡乜鬼嘢「智慧城市」喎！財爺就話截至7月底，4家儲值支付平台合共新增逾220萬個消費者帳戶，並增加咗逾4.8萬個接受電子支付嘅商戶。之不過，電子支付是否能持續蓬勃發展，端賴營運商未來是否會繼續降低收費及改善服務質素。

過去一周，消委會已接獲唔少投訴，有藥房擅用「附加費」、又有酒樓設100蚊「最低消費」額等，消委會就提醒大家，使用消費券購物或購買服務，不存在最低消費及不容許額外收費，若商戶違反規定，儲值支付工具營運商或消委會等會跟進。功夫茶認為，有交易，靠實力！商戶既然做多咗生意，一分耕耘有一分金錢，依家有消費券，一分耕耘，生意做多兩千，何必殺雞取卵，想賺到反肚？「貪」字得個「貧」吖！再講，如今資訊發達，你間舖手腳唔乾淨，當客係水魚，一下子就傳遍互聯網、面書啦！住喺沙頭角嘅神婆立即傳畀牛頭角阿順嫂知喇！五湖四海，再沒有你匿藏樣衰嘅地方。

嗱！一連3日喺亞洲國際博覽館舉行嘅首屆「工展會購物節」，尋日係最後一日，食正消費券派發冇耐，最後一日人如潮湧，連長者都唔嫌地點偏遠，帶同行李箱，就差冇腳踏風火輪前來狂掃「心頭好」；又有孖住好姊妹來掃貨：床單、罐頭鮑、花膠等，佢哋話絕不會手軟，買得好爽，有消費券「好似唔使錢咁」！

阿哈，原來係咁！好一句「好似唔使錢咁」，難怪多數市民「嘟一嘟」，使錢如過河卒，冇有怕，使完啲錢就會繼續來！參展商見到人流較預期多3倍，先後3日做超過6位數字生意。主辦單位都話3日以來人流逾5萬人次，銷售額近6,000萬元，符合預期。咁講啦！消費券令各階層笑逐顏開，商家顧客都要用心栽！祈望財爺吃完月餅慶團圓，乘勢發多5,000個大洋！咁就維港天空必現祥瑞霞光，市民疫情下活得更輕鬆！