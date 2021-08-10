世界視線：獎牌第一終到手　美國自欺出大醜

東京奧運會閉幕了，這屆賽事很特別，疫情大流行令原本2020年舉行的東奧延後一年才舉行，這屆奧運注定成為奧運歷史重要的一筆，在各種特殊、特例之中，還有美國體育界與傳媒自製獎牌榜排名、擅改國際奧委會計算規則的醜事與笑話，揭露美國毫無體育精神，只有對「世界一哥」地位的霸道心理，各國這回長見識了！

東奧從揭幕到閉幕，美國運動員都表現不俗，但按照國際奧委會的排名，美國因金牌數目一直少於中國，在獎牌榜長居第二，直到最後一天閉幕日，美國才以多贏一面金牌、即總共39面金牌的成績搶回第一寶座。

過去兩星期，美國被獎牌榜排第二氣瘋了，體育界及媒體都不甘屈居次席，賽事首周，《紐約時報》等主流媒體發文談到獎牌榜未能反映全貌，因美國總獎牌數多於中國，但金牌較少。美國體育界及媒體亦對金牌數追不上中國惶惶不安，美國已退役運動員不斷出言批評今屆賽事的代表。

終於，美國人想到了新招，美國奧運及傷殘奧運會委員會（USOPC）自製一套備受爭議的獎牌榜排序方式，按獎牌總數來排名，放棄跟從國際奧委會一向沿用的計算方法，令收穫銀牌及銅牌數較多的美國反超越了中國，《紐約時報》、《華盛頓郵報》以及轉播奧運的電視台全國廣播公司（NBC）立刻使用了這套總獎牌數排名法，美國第一實現了。上述計算法引來不少批評，就連美國的政治盟友英國及澳洲都大加撻伐，批評美國另起爐灶，不尊重國際準則，澳洲新聞網更直接指摘美國「造假」。

奧運會舉世矚目，地位崇高，因為它傳揚的普世價值便是體育精神、公平競賽，但美國卻為了獎牌榜第一，毫無體育精神，輸不起，這與球員在賽場上不服球證裁決、競賽時作弊根本異曲同工。

最可笑的是，當美國出盡洋相、招來各方非議後，美國運動員後勁凌厲，終於在閉幕日於金牌數目後來居上，獎牌榜真的第一了！可是，美國運動員拚到最後的體育精神，卻被USOPC和媒體的茅招醜聞掩蓋了，污點永遠也擦不走。